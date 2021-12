RIVN Stock News : 7 choses que les investisseurs de Rivian doivent savoir sur l’annonce AWS

L’une des offres publiques initiales (IPO) les plus importantes (et les plus excitantes) de l’année, Rivien (NASDAQ :RIVN) faisait la une des journaux avant même de commencer à négocier. Le producteur de véhicules électriques (VE) – connu pour sa fabrication innovante de SUV et de camions électriques – a connu une bonne saison commerciale. L’entreprise a même reçu un prix du LA Auto Show en novembre. Maintenant, bien que les cours des actions RIVN n’aient pas été aussi élevés, une annonce a été faite aujourd’hui qui pourrait aider les actions à reprendre de l’élan.

L’annonce? Ce matin, alors que les marchés s’ouvraient, la nouvelle a éclaté que Rivian s’associerait à Amazon Web Services (AWS), une division du géant du commerce électronique. Amazon (NASDAQ :AMZN).

Sans aucun doute, l’action RIVN a connu des difficultés aujourd’hui. Malgré une légère hausse cet après-midi, il est toujours en baisse de plus de 4% au moment d’écrire ces lignes. Ces gains l’ont cependant poussé dans le vert la semaine dernière. Pendant ce temps, l’action AMZN est en baisse de 0,20% pour la journée et d’environ 4% pour les cinq derniers jours. Cela montre qu’aucune entreprise n’est à l’abri de l’incertitude liée aux variantes d’omicron qui a tourmenté les marchés cette semaine. Pourtant, pour le mois, les actions Amazon sont dans le vert d’environ 4%.

Que devraient savoir les investisseurs alors que ces deux sociétés se préparent à unir leurs forces ? Découvrons-le.

Ce que les investisseurs en actions RIVN doivent savoir sur le partenariat AWS

Pour commencer, cet accord garantira la position d’AWS en tant que fournisseur préféré de la société de véhicules électriques en matière de technologie cloud. L’annonce établit en outre la relation entre ces deux sociétés. Leur relation a été établie pour la première fois lorsqu’Amazon a sélectionné Rivian pour produire une flotte de fourgonnettes électriques. Rivian utilisera la technologie AWS dans de nombreux domaines, notamment l’analyse, les conteneurs, le calcul et l’apprentissage automatique. La technologie devrait être un outil fondamental dans la mission de Rivian d’innover « les fondements technologiques de la gestion du parc de véhicules électriques des clients et d’une recharge plus efficace des véhicules ». En outre, Rivian cherche à mettre en œuvre la technologie cloud pour rationaliser ses activités. Il sera également utilisé pour aider à améliorer l’autonomie de la batterie. Ces innovations peuvent être trouvées dans tous les véhicules de Rivian, y compris les camionnettes de livraison électriques (EDV) qu’elle construit pour Amazon. Selon le communiqué publié ce matin, la société travaille également d’arrache-pied pour atteindre ses objectifs tout en tenant compte de l’engagement d’Amazon pour le climat. L’engagement se concentre sur la construction de transports «plus propres et plus durables». La technologie AWS sera utilisée à la fois dans l’architecture de véhicule défini par logiciel (SDV) de Rivian ainsi que dans les « mises à jour logicielles en direct ». Cela permettra même à l’entreprise d’apporter des améliorations à distance. Les débuts historiques de RIVN sur le marché ont été au cœur de la thèse de l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango selon laquelle les actions EV seront en mesure de générer des rendements 10x. L’actualité AWS n’est qu’un autre avantage pour le stock RIVN.

