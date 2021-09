Rixo RTW Printemps 2022 – WWD

Les rêves de vacances de Rixo se sont épanouis dans une collection pleine d’imprimés amusants et de nouveaux tissus.

Henrietta Rix et Orlagh McCloskey sont prêtes à voyager à nouveau et offrent à leurs clients une tranche de plaisir d’été et de vacances dans leur collection printemps 2022 intitulée à juste titre « Bon Voyage ». Dévoilé au conservatoire Barbican, l’imprimé tropical de la collection refluait et coulait sans couture à travers le feuillage tropical où des mannequins de tous âges et de toutes tailles vibraient au rythme et serraient des maracas dans leur main.

Les souvenirs, les foulards et les lieux balnéaires tels que la Floride et Miami ont été les inspirations ici. « Juste avant COVID-19, nous nous sommes envolés pour la Floride et sommes allés dans tous les magasins vintage, et c’était juste ce type de style et d’ambiance tropicale que nous aimons. À l’époque, nous ne savions pas que ce serait le début de cette collection », a déclaré McCloskey.

Cette idée s’est épanouie dans une collection entièrement consacrée à la nouveauté et aux tissus que les designers n’avaient jamais utilisés auparavant. Parallèlement à leurs styles de soie familiers, des robes en lin léger ont été introduites dans le mélange, rehaussant la palette de couleurs pastel de la collection. Les ceintures en chaîne dorée, les hauts en crochet et le denim ont ajouté des touches de texture. Ailleurs, la dentelle embellissait les cols et les ourlets des robes.

Les imprimés lumineux et les silhouettes décontractées sur un sanctuaire verdoyant ont créé une ambiance optimiste et pleine d’espoir.

“Ce sont de petits développements sur lesquels nous travaillons depuis quelques années et avec COVID-19, cela nous a permis d’élaborer des stratégies et d’entrer, de concevoir et de créer des choses que vous pouvez porter de jour comme de nuit ou à différentes occasions”, a déclaré les créateurs dans leur réflexion sur le temps passé à la maison et l’évolution de la marque.