Riyad Mahrez parle de la Ligue des champions, de son rôle à City et de la connexion avec les fans arabes

Riyad Mahrez de Manchester City s’est exprimé avant la finale de la Ligue des champions de ce week-end pour discuter de son rôle évolutif au sein de Pep Guardiola, devenir une figure de premier plan de l’Etihad et rester en contact avec ses fidèles fans dans le monde arabe.

L’Algérien de 30 ans a joué un rôle central dans un certain nombre de grands matchs cette saison – y compris un doublé lors du match retour de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le PSG, pour ajouter au vainqueur qu’il a marqué à Paris.

Il se dirige maintenant vers le Portugal avec une équipe de la ville qui cherche à graver son nom dans les livres d’histoire alors qu’ils cherchent un premier triomphe en Ligue des champions lorsqu’ils affrontent Chelsea à Porto.

Avant le match, il avait ceci à dire….

Q. Comment avez-vous ressenti l’évolution de votre rôle dans l’équipe cette saison?

R. Je pense que plus vous êtes avec une équipe, plus il est facile de s’installer dans la façon de jouer, de savoir ce que l’on attend de vous et comment vos coéquipiers jouent aussi. C’est vraiment important. Cette saison est ma troisième année ici et je connais le manager, je connais les joueurs, je connais le système mieux que jamais. Après cela, il s’agit simplement de travailler dur et de performer et j’espère l’avoir fait cette saison.

Q. Il y a eu de grandes performances en Europe, alors avez-vous hâte de participer à la finale?

R. C’est un moment énorme pour tout le monde dans l’équipe, quelque chose dont vous rêvez en tant qu’enfant. Nous voulions évidemment arriver à ce stade depuis longtemps et maintenant nous y sommes, nous voulons nous assurer de soulever le trophée. Nous avons joué des équipes très fortes pour arriver ici et ces matchs n’ont pas été faciles. Il y a eu des moments contre Dortmund et le PSG où les gens nous auraient regardés et nous auraient dit qu’ils ne réussiraient peut-être pas. Mais nous nous sommes réunis en tant que groupe et maintenant nous jouons peut-être les plus grands matchs de notre carrière en club. C’est un rêve pour tout joueur de jouer à ce niveau et nous cherchons à aller là-bas et à faire ce que nous pouvons pour gagner.

Q. Comment s’est déroulé le Ramadan cette année et comment avez-vous célébré l’Aïd?

R. Le Ramadan est évidemment une période importante pour moi comme pour tant de gens. L’Aïd est également incroyablement spécial. Les deux étaient bons cette année et j’espère que c’était la même chose pour tout le monde.

Q. Vous êtes maintenant un joueur expérimenté, alors comment aidez-vous les plus jeunes joueurs de l’équipe?

R. C’est étrange en tant que footballeur. Vous venez à travers le système en tant que jeune enfant, vous entrez dans l’équipe, vous êtes le jeune de l’équipe et puis tout à coup vous êtes l’un des joueurs les plus expérimentés! Mais j’aime ça. Il y a un groupe de joueurs fort ici et la seule différence, je suppose, c’est ce que nous avons tous fait pour rejoindre Manchester City. Nous avons tous des expériences que nous pouvons partager, des moments difficiles que nous avons trouvé un moyen et nous essayons de le faire à travers l’équipe. Évidemment, il est important d’aider les jeunes au maximum car ils ont tellement de talent et ont juste besoin de conseils ici et là pour les aider dans leur propre chemin.

Q. Comment restez-vous connecté avec vos fans au Moyen-Orient?

R. J’espère que mes réseaux sociaux permettront à tous mes fans de se sentir connectés à ce que je fais ici en Angleterre. Je ressens certainement l’amour des gars qui me soutiennent là-bas. Ces gars-là vous poussent à être meilleur et vous rendent fier de jouer au plus haut niveau parce que chaque fan de football rêve de ce que nous pouvons faire et c’est très spécial. J’espère qu’ils se sentent partie prenante de mon voyage ici et je suis tellement reconnaissant pour tout leur soutien.

Q. Des millions d’entre eux regarderont la finale – pouvez-vous leur envoyer un message de remerciement avant cela?

R. Je veux juste dire un grand merci à tous ceux qui soutiennent le club. Cela a été une saison étrange où nous n’avons pas pu voir les fans et les avoir avec nous lors des matchs, mais nous savons que tout le monde nous regarde et nous encourage depuis chez nous. Dans les moments difficiles sur le terrain, cette idée peut vraiment vous pousser à réaliser, donc tout le monde est si important pour ce succès. Nous avons déjà remporté la Coupe de la Ligue et la Premier League pour nos fans et la finale sera spéciale, donc tout le monde devrait en profiter et j’espère que nous pourrons gagner le trophée pour tous ceux qui aiment City.

