Riz Ahmed, Annenberg de l’USC s’adresse à la fausse représentation des musulmans à Hollywood – WWD

Il y a deux ans, l’acteur et activiste Riz Ahmed a approché le Dr Stacy L. Smith — la fondatrice de l’Annenberg Inclusion Initiative de l’USC — pour mener une étude sur la représentation musulmane à Hollywood. Ils savaient tous les deux que les chiffres seraient sombres. Mais Smith, bien connu pour produire des ensembles de données accablants qui tiennent les pieds collectifs de l’industrie du divertissement au feu, a été intrigué.

« Il est vraiment important de pouvoir combler les lacunes avec des données », a-t-elle déclaré. « Et si nous pouvons prêter la plate-forme et la méthodologie de l’initiative pour résoudre un problème social urgent, c’est toujours une bonne idée. »

L’étude – “Missing & Malaligned: The Reality of Muslims in Popular Global Movies” – est une exploration quantitative et qualitative de la représentation musulmane dans 200 films populaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, sortis entre 2017 et 2019. que moins de 2 % des plus de 8 500 personnages parlants étaient musulmans. Moins de 10 pour cent des 200 films présentaient au moins un personnage musulman parlant à l’écran. En d’autres termes, plus de 90 pour cent des films inclus dans l’étude, sorti jeudi, ne présentaient pas un seul personnage musulman dans un rôle parlant. Et même lorsqu’un film inclut un personnage musulman, ils sont plus susceptibles d’être auteurs de violence (environ un tiers) ou victimes de violence (plus de la moitié). Les femmes et les filles musulmanes sont particulièrement invisibles dans les films populaires ; ils ne représentent que 23,6% des caractères musulmans, tandis que 76,4% sont des hommes ou des garçons.

L’étude a été commandée par le groupe de défense des droits musulmans The Pillars Fund avec le soutien de la Fondation Ford et de la société de production d’Ahmed, Left Handed Films. Et il comprend un « Plan directeur pour l’inclusion des musulmans », dirigé par Pillars Fund, qui détaille les mesures pratiques que l’industrie peut prendre, y compris la Pillars Artist Fellowship, qui offrira 25 000 $ de récompenses sans restriction aux artistes musulmans en début de carrière aux États-Unis et au Royaume-Uni. année, la bourse se concentrera sur les réalisateurs et écrivains de télévision et de cinéma avec l’intention de s’étendre à d’autres médiums de narration, notamment la littérature, la musique et les arts visuels.

« La représentation des musulmans à l’écran alimente les politiques mises en œuvre, les personnes qui sont tuées, les pays qui sont envahis », a déclaré Ahmed dans un communiqué accompagnant l’étude. « Les données ne mentent pas. Cette étude nous montre l’ampleur du problème dans le cinéma populaire, et son coût se mesure en potentiel perdu et en vies perdues.

Si les attentats terroristes perpétrés à New York et à Washington le 11 septembre 2001 ont profondément modifié le paysage politique mondial, engendrant des guerres sans fin aux États-Unis, créant des millions de réfugiés et donnant naissance à un vaste complexe industriel sécuritaire, son effet sur Hollywood a également été profond. De “24” et “Homeland” (une émission que l’ancien président Barack Obama a déclaré sa préférée) aux films primés aux Oscars, dont “The Hurt Locker” et “Zero Dark Thirty”, l’industrie a miné la tragédie pour l’or au box-office et a transformé le Trope musulman-terroriste dans un aliment de base de la narration populaire.

“L’industrie cinématographique s’est vraiment alignée sur la politique de l’administration Bush et la politique de sécurité intérieure d’une manière qui limitait une grande partie de la liberté des musulmans ici et à l’étranger”, a observé Arij Mikati, directeur général du changement culturel à Fonds des piliers.

À ce moment-là, les écrans de télévision américains étaient remplis d’images des pirates de l’air, réveillant un fléau de l’islamophobie qui imprègne le divertissement populaire depuis deux décennies. Le préjugé était si répandu que plusieurs années après le 11 septembre, « musulman » a été allègrement employé comme péjoratif pour salir Obama pendant les campagnes présidentielles de 2008. Al-Baab Kahn, l’un des auteurs de l’étude Annenberg, a immigré en Amérique du Pakistan dans les mois qui ont suivi le 11 septembre. Elle avait cinq ans à l’époque.

«Mes parents étaient tellement excités», se souvient-elle. « Nous étions ici pour vivre le rêve américain. Mais ce dont je me souviens à l’époque, c’est qu’il y avait cette notion de voir tout ce qui vous entoure comme une attaque contre votre personnage. Nous n’avons pas pu écrire le récit. Le récit a été écrit pour nous. Ce que nous constatons maintenant, en particulier avec cette recherche, c’est que ça suffit. Et nous sommes ici pour raconter nos propres histoires.

En effet, après le 11 septembre, c’était si les musulmans n’existaient que dans le contexte du complexe industriel et sécuritaire américain. “Je pense à beaucoup de choses autres que la sécurité nationale quand je me réveille le matin”, a déclaré Mikati, qui est libano-américaine. “Les tropes de la terreur sont si problématiques politiquement, mais ils s’aplatissent vraiment de manière créative.”

Pour Smith et Khan, l’effacement des personnages musulmans dans l’animation est particulièrement remarquable et il reflète les recherches que Smith a menées autour du 11 septembre, lorsqu’elle a découvert que les enfants exposés à la couverture médiatique du 11 septembre avaient des problèmes de sécurité accrus même un an après les attaques. La nouvelle étude a révélé qu’aucun film d’animation ne présentait un personnage musulman et que seulement sept personnages musulmans étaient des enfants. “Vous regardez l’effacement complet d’une communauté, à l’exception des intrigues violentes, dénigrantes ou se déroulant dans le passé”, a déclaré Smith.

Le problème, comme tant d’écarts d’inclusion béants à Hollywood, est la pénurie de musulmans dans l’écosystème créatif. La Pillars Artist Fellowship vise à remédier à cela. Mais l’industrie cinématographique pourrait également apprendre des artistes travaillant à la télévision, où la barrière à l’entrée a traditionnellement été moins exclusive.

“We Are Lady Parts” de Nida Manzoor, sur un groupe très uni de femmes musulmanes, est un microcosme de la diaspora musulmane comprenant les Sud-Asiatiques, les Arabes et les Noirs. La comédie, sur Peacock, incarne l’intersectionnalité qui existe dans une communauté qui englobe près de deux milliards de personnes. Et ça ne ressemble à rien d’autre à la télévision. Les femmes parlent de politique, elles ont des tatouages, elles se défoncent, parfois elles portent le hijab, parfois non.

La comédie Hulu de Ramy Youssef « Ramy », sur un millénaire musulman égypto-américain de première génération qui grandit dans le New Jersey, est un exemple du type de construction de pipelines dans laquelle l’industrie devra s’engager si elle veut commencer à corriger le problème. Youssef, qui a remporté un Golden Globe d’acteur de comédie en 2020, a rempli sa salle d’écrivains d’Américains musulmans, dont Sahar Ansani. Fille d’immigrants iraniens, Ansani a commencé dans la série en tant qu’assistante d’écrivain au cours de la première saison et a été promue scénariste dès la deuxième saison. Et elle n’est pas la seule. Youssef et les co-créateurs Ari Katcher et Ryan Welch ont présenté trois écrivains musulmans à leur première salle d’écrivains dans la première saison ; à la troisième saison à venir, il y avait sept écrivains musulmans de différents niveaux, de l’écrivain personnel au producteur exécutif.

“La salle des scénaristes incarne la gamme d’identités raciales et de genre que la série projette à l’écran”, explique Mikati, qui est consultante créative sur la série. « Donc, il tire vraiment de ce lieu de connaissance intime. C’est une façon incroyablement intelligente de prendre des risques avec les gens. [Youssef] vraiment créé son propre programme de pipeline.

Alors qu’Hollywood a été contraint de compter avec des décennies de narration réductrice, il y a eu de nombreuses tentatives maladroites d’inclusion; une scène de 2018 largement moquée de “Grey’s Anatomy” dans laquelle un personnage arrache son hijab pour l’utiliser comme garrot n’arriverait probablement pas aujourd’hui. Mais ce n’est pas exactement un progrès. Les mouvements #MeToo et Black Lives Matter ont forcé le début d’un calcul dans l’industrie avec des studios hollywoodiens et des sociétés de médias offrant un soutien public à ces mouvements. Mais que se passe-t-il une fois les relevés taris et les chèques émis ?

« Une recherche comme celle-ci est vraiment importante parce qu’elle doit être utilisée pour confronter les personnes qui disent : « Nous nous débrouillons si bien avec la diversité et l’inclusion », déclare Smith. “Ce sont des choses qui peuvent être changées si les producteurs, les dirigeants de studio, les créateurs de contenu embrassent l’imagination qu’ils auraient, pour raconter des histoires fascinantes qui reflètent le monde tel qu’il existe, au lieu des histoires qui n’existent que dans leur esprit.”