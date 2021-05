Cela étant dit, ce n’était pas toutes des pertes pour The Sound of Metal cette année. Sur six nominations au total, le film du réalisateur Darius Marder a remporté à juste titre le meilleur son et le meilleur montage de film. Je sais que je faisais beaucoup d’efforts pour qu’Ahmed et sa co-vedette Paul Raci remportent leurs propres prix, mais c’est agréable de voir que l’Académie partageait toujours un peu d’amour pour le film.