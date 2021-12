RJ Barrett surprend les Spurs

Les Knicks ils ont obtenu une victoire à l’extérieur. Ceux de The Big Apple ont remporté 109-121 au AT&T Center. Les Éperons ils ont perdu pied dès le deuxième quart et n’ont pas récupéré. De plus, les hommes de Popovich se sont retrouvés sans Keldon Johnson, l’un de leurs meilleurs hommes, en raison d’une blessure. La victoire s’est construite grâce au succès des visiteurs en trio (47%) et surtout Barrett (7/8). Depuis qu’il est en NBA, le meneur de jeu n’a pas atteint cette marque en triple. Cela soulève un Knicks qui sortait de trois matchs perdus consécutifs et montre également Barrett, un gros projet depuis deux ans, dans son rôle inhabituel de tireur.

RJ Barrett a été le meilleur marqueur du match avec ses 32 points en 39 minutes. Le jeune combo a été rejoint par deux autres meneurs, Burks (18) et Quickley (16 ans), et un Randle (15 ans) qui peine encore à trouver de la cohérence. Pour les Spurs, le meilleur était Derrick White avec 26 points.

San Antonio a déjà gâché avec deux défaites ce qui était sa meilleure séquence de la saison et ils sont toujours en nombre insuffisant : 8-15. New York est de retour sur la piste gagnante et a une fiche de 12-12 au total.