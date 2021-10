RK Swamy Hansa élève Neeraj Sangani au poste de PDG de Hansa Customer Equity

Sangani a commencé son parcours avec RK Swamy BBDO en 2001

RK Swamy Hansa a élevé Neeraj Sangani au poste de PDG de Hansa Customer Equity pour conduire la prochaine phase de croissance. Avant cette nomination, Sangani était associé à la société en tant que directeur de l’exploitation depuis mai 2020. Dans ses nouvelles fonctions, il rapportera à Shekar Swamy, PDG du groupe, RK Swamy Hansa.

« Neeraj a rejoint le Groupe il y a plus de deux décennies. Il connaît bien nos activités et notre culture. Il a grandi dans le monde de la publicité et de l’image de marque, et a ajouté une expérience précieuse dans les programmes d’analyse et d’engagement client axés sur les données. Il sera un excellent partenaire pour les clients et nos employés, et fera passer l’entreprise au niveau supérieur », a déclaré Swamy.

Sangani, fervent partisan de l’économie comportementale, est un ancien élève de l’UCLA Anderson School of Management. Il détient également des certifications professionnelles de l’Institute of Data et du Marketing de Londres et de la Rotman School of Management de Toronto. Il a obtenu sa maîtrise en commerce et marketing au Narsee Monjee College of Economics.

De plus, il tient un blog sur la technologie, les données et l’analyse. Il a commencé son parcours avec RK Swamy BBDO en 2001 et a gravi les échelons. Avant cela, il a travaillé avec Lowe Lintas en tant que directeur des services de marque au début de sa carrière.

Le groupe RK Swamy Hansa a lancé Hansa Customer Equity en tant que start-up il y a 13 ans. Grâce à son investissement dans l’espace axé sur la technologie, la société est devenue un nom de premier plan dans l’analyse de données, le CRM et l’espace martech. Le groupe prétend offrir des services interdisciplinaires en marketing à grande échelle. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le groupe et de consolider notre position de leader sur le marché », a déclaré Sangani.

