RKT Stock: 14 raisons pour lesquelles la populaire fusée Reddit Stock est à la mode aujourd’hui

Compagnies de fusées (NYSE:RKT) évolue aujourd’hui, car les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles de la part de la société de crédit hypothécaire.

Voici ce que les investisseurs doivent savoir, car l’action RKT reçoit un coup de pouce mercredi.

Les investisseurs exaltent les actions de RKT en préparation de son rapport sur les résultats pour le premier trimestre de 2021. La société prévoit de publier ce rapport sur les résultats après la cloche de clôture aujourd’hui. Il tiendra également une conférence téléphonique à 16h30 pour passer en revue les détails du rapport sur les résultats. Cela signifie que les investisseurs ne verront pas les effets des bénéfices avant la fin des heures. Cela devrait entraîner un mouvement majeur pour les actions lorsque les marchés ouvriront jeudi. L’estimation actuelle de Wall Street est que Rocket Companies rapportera un bénéfice par action de 90 cents. Ils recherchent également des revenus au cours du trimestre pour atteindre 4,08 milliards de dollars. Les investisseurs de RKT semblent espérer que la société ne respectera pas ces estimations. En tant que tel, les actions de l’action reçoivent un petit coup de pouce aujourd’hui. Les actions d’une action qui se dirigent vers des jours plus élevés avant son rapport sur les bénéfices sont courantes. Rocket Companies ne voit pas encore d’échanges importants sur ses actions. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 8 millions d’actions de RKT ont changé de mains. À titre de comparaison, le volume de négociation moyen quotidien de l’action est plus proche de 22 millions d’actions. Cependant, nous sommes susceptibles de voir une plus forte négociation des actions demain en réaction au rapport sur les résultats de la société ce soir.

L’action RKT était en hausse de 1,1% mercredi après-midi et de 13,6% depuis le début de l’année.

Certaines des entreprises préférées de Reddit sont en mouvement aujourd’hui à la suite des résultats de leurs bénéfices.

Tous ne voient pas de mouvement positif, mais il reste encore beaucoup à dire. Qui comprend Skillz (NYSE:SKLZ) et Activision Blizzard (NASDAQ:VTT). Il y a aussi d’autres nouvelles à célébrer des actions Reddit telles que GameStop (NYSE:GME), Tesla (NASDAQ:TSLA), et MicroVision (NASDAQ:MVIS).

