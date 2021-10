RKT Stock continuera-t-il à être un échec de lancement

Compagnies de fusées (NYSE :RKT) atteint un point où les investisseurs de détail s’inquiètent. Et je dis intentionnellement les investisseurs particuliers. Rocket Companies ne suscite pratiquement aucun intérêt de la part des investisseurs institutionnels. L’action RKT n’a baissé que de 15 % en 2021. Mais si vous étiez en retard à la fête qui a envoyé l’action « sur la lune » début février, vous êtes en baisse de 59 %.

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Cependant, au moment où j’écris ces lignes, l’action est en hausse de 7 % au cours des cinq derniers jours de bourse. Je ne sais pas exactement pourquoi.

Rocket utilise sa technologie exclusive pour simplifier le processus d’approbation de prêt hypothécaire. Et je n’ai aucune raison de croire que la société n’atteindra pas son objectif déclaré d’être le plus grand prêteur d’achat de maisons au détail du pays d’ici la fin de 2023. Et la société s’est diversifiée avec son Rocket Auto et un programme solaire qui sont les deux se penchant dans des domaines qui peuvent fournir une croissance significative.

Mais ce ne sont pas les raisons pour lesquelles les investisseurs de détail peuvent considérer les actions RKT comme un commerce viable. L’action a un faible ratio cours/bénéfice qui la rend attrayante pour les investisseurs axés sur la valeur. Et si la société continue de dépasser les attentes (comme elle l’a fait chaque trimestre depuis son introduction en bourse), elle pourrait augmenter le cours de l’action.

Et c’est peut-être ce que veulent vraiment les investisseurs particuliers. Car avec un taux d’intérêt court juste en dessous de 10 %, un mouvement haussier forcerait les investisseurs ayant une position courte à racheter leurs actions (c’est-à-dire un short squeeze).

C’est normal avec de nombreuses actions de nos jours. Les investisseurs de détail voient les mêmes informations. Ils savent quelles actions sont susceptibles de forcer un short squeeze. Et ça a été un commerce rentable.

C’est peut-être encore. Mais cela ne durera que si Rocket Companies continue d’afficher une forte croissance. De cela, je ne suis pas si sûr.

Le Canari dans la mine de charbon

Je peux voir sur mon flux de médias sociaux que les maisons se vendent toujours rapidement. Ce n’est pas surprenant. Le marché du logement était un canari dans la mine de charbon jusqu’à la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement. Au début de la pandémie, de nombreuses personnes ont décidé qu’il était temps d’acheter une nouvelle maison. Cela était particulièrement vrai pour ce premier acheteur convoité.

Ce qui s’est passé ensuite est prévisible. L’offre a baissé mais la demande est restée forte. Cela a fait grimper les prix des maisons, car la forte demande chassait une offre de plus en plus rare.

Et le problème ne disparaît pas. La National Association of Realtors a récemment cité une étude du Rosen Consulting Group qui estime qu’entre 5,5 millions et 6,8 millions de nouvelles maisons sont nécessaires pour répondre à la demande. Cette même recherche montre que les ventes de maisons existantes ont chuté de 2 % de juillet à août tandis que les prix des maisons ont continué d’augmenter dans toutes les régions.

Les investisseurs dans l’action RKT devraient baisser la garde

J’aime beaucoup de choses que Rocket Companies fait. Je pense que toutes les mesures qui peuvent être prises pour simplifier le processus d’achat d’un prêt hypothécaire constituent une bonne utilisation de la technologie. Et l’entreprise continue d’offrir des solutions innovantes à son réseau de courtiers hypothécaires indépendants et à ses clients.

La simple question que je pose lorsque je regarde le stock de RKT est de savoir si je vois la situation de l’offre et de la demande se résoudre de sitôt. Pour moi, cette réponse est non. Et c’est pourquoi je suis d’accord avec les analystes qui ont la conviction que Rocket Companies est une emprise.

L’action RKT a chuté au cours de l’un des marchés immobiliers les plus solides de la décennie. Il semble simplement probable qu’il existe un plafond sur l’action qui peut être beaucoup plus bas que ce que les investisseurs prennent en compte. Si vous avez une position, regardez le prix de consensus des analystes. Cela peut faire un bon prix pour prendre des bénéfices.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.