RKT Stock est un pari risqué en ce moment pour les investissements à long terme

Détroit Compagnies de fusées inc (NYSE :RKT) a fait sensation en 2021 comme l’une des actions « meme » classiques de l’année. Le point culminant de cette action a été une hausse de 71% sur une seule journée début mars. Les investisseurs sérieux souligneront le fait que l’action RKT est bien plus qu’un Reddit-histoire alimentée. Après tout, l’activité de montage de prêts hypothécaires de la société, Rocket Mortgages, est le plus grand prêteur hypothécaire du pays. En outre, Rocket s’est activement étendu à d’autres secteurs d’activité importants, notamment la vente de voitures d’occasion en ligne et les installations solaires.

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Avec son implication dans les hypothèques, les ventes immobilières, les ventes de voitures d’occasion et les installations d’énergie solaire, il semble que Rocket Companies soit l’entreprise branchée ultime. Il a pratiquement toutes les tendances chaudes couvertes ici. À son cours actuel de 16,49 $, l’action RKT est en baisse de 15 % par rapport à son point de départ en 2021. Et hors de sa clôture du 2 mars de 41,60 $ de 59%. Tentant?

À première vue, le stock RKT peut sembler une évidence, surtout à ce prix. Lorsque vous creusez plus profondément, le cas d’achat devient beaucoup plus fragile.

Concours hypothécaire

Rocket Mortgages est un acteur majeur aux États-Unis en tant que plus grand prêteur hypothécaire du pays. Rien qu’en 2020, Rocket Mortgages a souscrit 320 milliards de dollars de prêts hypothécaires au logement et la société affirme qu’elle est en bonne voie pour battre cela en 2021.

Cependant, la concurrence est féroce. La peur de la concurrence et le potentiel d’une guerre des prix prolongée avec des concurrents sont la raison pour laquelle l’analyste de Jeffries Ryan Carr a abaissé l’action RKT de « acheter » à « conserver » en juillet. L’inquiétude est qu’une guerre des prix en cours parmi le canal des courtiers en hypothèques ne se poursuivra pas seulement, mais qu’elle pourrait s’étendre aux prêts hypothécaires de détail. Cela grignoterait les revenus de Rocket. La note de Carr aux investisseurs a été citée dans Business Insider :

« Avec une guerre des prix en cours dans le canal de vente en gros, nous avons mené une enquête exclusive auprès des courtiers en hypothèques et avons constaté que des prix très bas sont susceptibles de se répercuter sur le commerce de détail, alors que nous avons le sentiment que la guerre se poursuivra après 22 ».

Exposition aux taux d’intérêt et aux tendances avec les actions RKT

L’une de mes préoccupations concernant Rocket est que toutes ses activités pourraient être affectées par la hausse des taux d’intérêt et des dépenses de consommation. Avec l’inflation en hausse, le risque d’une hausse des taux d’intérêt augmente. La combinaison des hausses de taux et de l’inflation ralentirait probablement le marché immobilier en ébullition. De plus, la combinaison augmente le risque de défaut de paiement des prêts hypothécaires.

Rocket Companies a également lancé plusieurs nouvelles branches d’activité éclatantes cette année. Les actions de RKT ont éclaté en août lorsque la société a annoncé son entrée dans le secteur des installations solaires. Plus tard le même mois, il a annoncé Rocket Auto, un marché de voitures d’occasion en ligne.

Avec un nouvel intérêt pour la technologie zéro émission et les perturbations du réseau électrique par les incendies de forêt et les tempêtes, l’énergie solaire est à l’honneur. Et les pénuries de puces qui ont entravé les constructeurs automobiles ont fait des voitures d’occasion une denrée prisée.

Ces deux nouveaux secteurs d’activité contribueront-ils grandement aux résultats financiers de Rocket ? J’ai quelques doutes. Tout d’abord, les deux sont très tendance maintenant. Cependant, la brillance peut s’estomper, en particulier pour les voitures d’occasion. Deuxièmement, les deux sont des articles coûteux qui dépendent des dépenses de consommation. Comme pour les hypothèques, l’inflation et toute hausse des taux d’intérêt pourraient avoir un impact négatif.

Poursuites sur les actions RKT

À mon malaise général avec Rocket Companies s’ajoute une série de poursuites judiciaires entre actionnaires.

Il s’agit notamment d’un procès déposé en juin qui soutient que Rocket a caché une concurrence croissante dans son activité de prêt hypothécaire. Le plus récent à ma connaissance a été déposé en septembre. Il accuse le propriétaire de Cleveland Cavaliers – et actionnaire majoritaire de Rocket – Dan Gilbert d’avoir abandonné plus de 20 millions d’actions RKT (d’une valeur de 500 millions de dollars) deux jours seulement avant que la société ne signale un mauvais trimestre. Le procès accuse Gilbert d’avoir agi sur la base d’informations privilégiées.

Résultat net sur l’action RKT

Il est facile de comprendre pourquoi Rocket Companies serait un ajout tentant au portefeuille. Cependant, lorsque vous regardez les activités de l’entreprise, il y a trop de risques pour assurer une croissance à long terme pour les actions RKT. De la concurrence aux taux d’intérêt, en passant par la normalisation éventuelle des ventes d’automobiles, en passant par une série de poursuites judiciaires, Rocket présente de nombreuses vulnérabilités.

Les analystes en investissement interrogés par le Wall Street Journal ont évalué l’action RKT comme un consensus avec un objectif de cours de 18,54 $. Branchez les données dans Portfolio Grader et elles obtiennent une note « D ». À ce stade, je pense que cette entreprise ne vaut tout simplement pas la peine de parier – pas pour un investisseur qui se concentre sur la croissance à long terme.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.