RKT Stock: le fabricant de prêts hypothécaires cherche toujours à décoller malgré des chiffres solides

A première vue, Compagnies de fusées (NYSE :RKT) ressemble à un choix commercial infaillible. Il a un grand nom, des tonnes d’énergie mème et des fondamentaux solides. Vous obtenez rarement la combinaison de la foule de Reddit et d’une entreprise solide avec d’excellents revenus et perspectives. Et pourtant, le stock de RKT n’a pas réussi à se lancer.

Après une courte compression avortée plus tôt cette année, Rocket s’est écrasé. L’action a chuté en dessous de 20 $ à la suite d’un rapport sur les bénéfices faibles et a eu du mal à récupérer cette marque. Cela laisse Rocket en dessous de l’endroit où il a commencé à négocier après son introduction en bourse (IPO) en 202o.

À en juger par cela, on pourrait penser que Rocket était dans le marasme. Ce n’est pas le cas, cependant. En fait, les affaires sont en plein essor. Si vous aviez regardé Rocket au moment de l’introduction en bourse, vous seriez surpris de voir à quel point ses bénéfices semblent solides maintenant. Et pourtant, le stock est disponible pour le même prix qu’il a fait ses débuts après l’introduction en bourse. Alors, qu’est-ce qui explique le prix de l’action RKT ?

RKT Stock surfe sur le boom du logement

Rocket est l’un des plus grands courtiers en hypothèques du pays. C’est un super endroit pour être en ce moment. La pandémie de Covid-19 a créé un vent arrière sans précédent pour le logement. Après avoir été coincés chez eux pendant près d’un an, les Américains cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Pour de nombreuses personnes, cela signifie passer d’un appartement à une première maison. Pour d’autres familles, les fermetures ont montré les avantages d’acheter une maison avec une autre chambre ou deux.

Additionnez le tout et Rocket a récemment fait des affaires avec des disques. En conséquence, il se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice de 8,7x. C’est une bonne affaire en général, et en particulier sur le marché actuel où la plupart des actions ont grimpé en flèche ces derniers mois.

Une chose importante à réaliser est que Rocket tire ses affaires à la fois des achats de maisons et des refinancements. Les achats de logements ont été le principal moteur de l’amélioration des affaires grâce au boom post-pandémique. Cependant, les refinancements sont le point de départ des ennuis de Rocket.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Avec une action aussi bon marché, il est utile d’examiner les facteurs de risque. Y a-t-il une inquiétude qui empêcherait l’action RKT de fonctionner malgré des fondamentaux qui semblent si bons ? En effet, 15% du flottant de la société a été vendu à découvert pour le moment, ce qui suggère qu’il existe une vue sérieusement baissière sur Rocket.

Il provient du marché hypothécaire. Le marché du logement et les marchés hypothécaires sont bien entendu étroitement liés. Cependant, les analystes préviennent que les montages hypothécaires ralentiront même si le logement est encore chaud. Cela, prédisent-ils, se produira en raison de la hausse des taux d’intérêt. Cela, à son tour, entraînerait l’arrêt des activités de Rocket.

À mesure que les taux d’intérêt augmentent, moins de gens voudront refinancer leur prêt hypothécaire. Cela, à son tour, signifie moins d’affaires pour Rocket et ses concurrents. Dans ce contexte, les analystes craignent à la fois un ralentissement général et une guerre des prix entre les prêteurs hypothécaires pour maintenir leurs volumes à un niveau élevé.

Cela pourrait certainement arriver, pour être clair. Les taux d’intérêt sont importants. Cependant, il est peu probable que les refinancements se tarissent totalement. Les prix des logements ont tellement augmenté sur de nombreux marchés que les gens peuvent retirer une grande partie de la valeur nette de leurs propriétés même s’ils ne peuvent pas obtenir un taux d’intérêt beaucoup plus bas. De plus, même si les refinancements ralentissent, les achats de logements neufs devraient rester solides au cours des prochains trimestres.

Verdict Stock RKT

Il n’est pas logique que les vendeurs à découvert s’en prennent toujours aux actions RKT. Le cours de l’action a déjà considérablement baissé. Et la société, contrairement à beaucoup d’autres actions mèmes, n’est surévaluée par aucune mesure traditionnelle. Il y a un argument selon lequel les revenus de Rocket chuteront considérablement dans les mois et les années à venir. Mais à moins que le marché du logement n’implose totalement, il est difficile de voir comment le stock de RKT pourrait glisser trop loin d’ici.

Peut-être que Rocket n’atteindra jamais les sommets que les échanges de Reddit avaient anticipés. Mais les chances sont en faveur des actions qui récupèrent au moins la plupart de leurs pertes récentes.

L’économie est à la hausse et la demande de logements grésille. Il y aura de nombreuses opportunités pour Rocket à venir, et le cours de l’action est attractif pour les investisseurs fondamentaux ici.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.