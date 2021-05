RKT Stock: Rocket Mortgage n’a pas de crédit à Wall Street

Cette semaine, nous avons appris que Prêts Quicken changera officiellement son nom en Hypothèque Rocket (NYSE:RKT). Si c’est assez bon pour eux de s’engager dans ce changement, alors c’est bien pour moi d’acheter des actions RKT.

C’était l’alerte spoiler pour vous. À ces niveaux, c’est une action dans laquelle j’investirais à long terme. La mise en ligne du processus de prêt correspond aux tendances mondiales de la numérisation.

Le marché hypothécaire est en feu depuis longtemps. C’est grâce aux conditions monétaires très souples de la Réserve fédérale. Le président de la Fed, Jerome Powell, a prolongé son engagement envers leur ZIRP jusqu’en 2023. Certains doutes sont apparus récemment à la suite d’une inflation tangible apparaissant finalement dans les rapports de l’IPC. Néanmoins, pour l’instant, ce sont des taux bas pour une politique de longue date.

La reprise après la catastrophe immobilière de 2008 a été phénoménale. Les maisons n’ont jamais été aussi chères presque partout aux États-Unis. Si vous demandez à des spécialistes en prêts hypothécaires, ils peuvent vous confirmer qu’ils sont très occupés. La baisse des actions de RKT est déconcertante car ils se portent bien dans les prêts immobiliers et dans d’autres segments qu’ils opèrent.

RKT Stock a déjà eu sa journée au soleil

L’entreprise n’est pas si nouvelle que ça, mais elle est nouvelle à Wall Street. Il a déjà eu quelques moments de brillance extrêmement brillants. Au début de sa carrière d’introduction en bourse, l’action a grimpé à 34 $ par action avant de redescendre à la base. Ensuite, il a passé le reste de l’année à se consolider. Cela a établi un plancher solide pour un autre lancer de catapulte en mars. Le premier pic en septembre était impressionnant, mais le second était 25% plus grand.

Malheureusement, pour ceux qui ont acheté en retard à 43 $, ils sont maintenant en baisse de 61% sur leur investissement. Non seulement le stock de RKT est revenu à la base, mais il a perdu pied là-bas et est allé 20% plus profond. La réaction au rapport sur les résultats a été pour le moins décevante. Les investisseurs n’ont pas aimé ce qu’ils ont vu.

Le plus souvent, cela est dû à des attentes irréalistes plutôt qu’à de mauvais résultats. Dans ce cas, la direction n’a pas réussi à impressionner Wall Street avec de gros beats. Mais surtout, ils ont présenté des prévisions décevantes. C’était un double coup dur et le stock n’a pas pu résister au choc.

Cependant, cela ne change rien au fait que l’entreprise a une activité saine. Finalement, les investisseurs s’en rendront compte et arrêteront de vendre les actions. Trouver de la valeur est maintenant difficile car ses fondamentaux sont encore trop jeunes. Ce sont généralement les justifications pour attraper le couteau qui tombe. J’essaie parfois de regarder au-delà des chiffres et d’utiliser la logique. Là, je considère que c’est une évidence, ce qui m’inquiète un peu. Chaque fois que je pense avoir une victoire facile, je découvre qu’il me manquait une pièce du puzzle.

Il est trop tard pour paniquer

Quelqu’un qui est déjà long du stock est probablement trop tard pour paniquer maintenant. L’action RKT près de 16 $ par action constitue un meilleur pari haussier qu’une vente à ce stade. Lorsque nous attrapons un couteau qui tombe qui fait de nouveaux creux, nous mettons beaucoup de foi en avant. Il n’y a pas de niveau de soutien concret, donc la taille du risque doit être suffisamment faible.

C’est là qu’il est également bon d’utiliser les marchés d’options sur lesquels nous pouvons utiliser l’effet de levier. Au lieu d’acheter des actions à 16 $, je peux réduire considérablement mon risque en vendant des options de vente à la place. Alors je n’aurais même pas besoin d’un rallye pour gagner. Gut dit que bientôt ce jag de vente s’atténuera et les investisseurs détermineront la valeur.

Je ne m’attends pas à un rallye serré comme ce qui s’est passé en mars, mais ce serait bien si cela se produisait. Le plan est de conserver ce stock à long terme, suffisamment longtemps pour qu’il puisse développer des mesures fiables. Ensuite, les experts de Wall Street peuvent avoir des preuves concrètes. Dans l’état actuel des choses, les analystes qui couvrent l’action RKT sont pour la plupart dans un schéma de retenue. Pourtant, leur objectif de prix moyen est de près de 22 dollars par action.

Leur système de notation nous laisse perplexe, les gens ordinaires. Les écouter n’est certainement pas un guide pour mes investissements. Je préfère utiliser le bon sens, faire mes propres devoirs et prendre une décision. Le potentiel de hausse l’emporte sur le risque de baisse des actions RKT à partir de ces niveaux historiquement bas.

