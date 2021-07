RLDA lance un appel d’offres pour la location de parcelles de terrain au Bengale occidental, dans l’Assam

La date limite de soumission des offres est le 29 août 2021.

La Rail Land Development Authority (RLDA) a lancé un appel d’offres pour la location de terrains ferroviaires vacants à Salt Golah, Howrah au Bengale occidental et pour la location d’une parcelle de terrain vacante pour le développement résidentiel et commercial à Ambari chowk à Guwahati, Assam.

Le site de Howrah s’étend sur une superficie de 88 300 m² et est situé sur une autoroute de 20 mètres de large le long de la berge de la rivière Hooghly, à une distance de 1,5 km de la gare de Howrah. Il est bien desservi par les transports routiers et fluviaux. La zone bâtie offerte est de 2 64 900 m² et la parcelle de terrain est proposée pour être louée pour 99 ans avec un prix de réserve de Rs 448 crore. La réunion de pré-offre a eu lieu plus tôt ce mois-ci le 7 juillet et a vu une bonne réponse des développeurs nationaux et locaux.

La parcelle de terrain ferroviaire à Salt Golah, Howrah, peut être utilisée pour le développement résidentiel et commercial. Des installations de sports nautiques peuvent également être développées ici. Le locataire se verra conférer des droits de commercialisation contrôlés et régulés et sera mandaté pour développer le site dans un délai de dix ans.

La parcelle de terrain à Guwahati s’étend sur 9 488,22 m² et est située au cœur de la ville, à un emplacement important au coin d’Ambari Chowk, à environ 1,30 km de la gare de Guwahati. Il a un potentiel BUA de 26 092,61 m² et a un prix de réserve de Rs 69,90 crore pour une durée de bail de 99 ans. La conférence de pré-offre en ligne menée par RLDA le 25 juin a réuni 13 développeurs locaux et nationaux participant à la réunion. La date limite de soumission des offres électroniques est le 6 août 2021.

