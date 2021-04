RMZ Corp signe une coentreprise avec CPP Investments pour construire des bureaux à Hyderabad, Chennai

Investissements RPC est une organisation de gestion de placements qui gère le fonds du Régime de pensions du Canada.

Le promoteur immobilier RMZ Corp a annoncé lundi avoir signé une coentreprise (JV) avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments) pour développer et détenir des bureaux commerciaux à Chennai et Hyderabad. Dans le cadre de l’accord, CPP Investments investira Rs 1 500 crore, soit environ 210 millions de dollars, ce qui permettra le développement de 10,4 millions de pieds carrés (MSF) d’immeubles de bureaux commerciaux de haute qualité.

«Le partenariat avec CPP Investments, un investisseur institutionnel mondialement respecté, ne fera que renforcer notre vision d’atteindre notre objectif de stratégie d’hyper-croissance de RMZ 2.0. La valeur des actifs du partenariat, une fois développés, est estimée à plus de 1,5 milliard de dollars », a déclaré Manoj Menda, président de RMZ Corp. Dans le cadre de la JV, trois sites – RMZ Nexity (Hyderabad), RMZ Spire (Hyderabad) et RMZ One Paramount (Chennai) – sera développé. Tous les sites sont des développements de grade A. Sur un total de 10,4 MSF, 7,5 MSF sont déjà en cours de développement, la construction de l’espace restant devant commencer dans les mois à venir.

«Avec des opérations sur actions pour des actifs au cours des derniers mois, nous disposons d’une marge de manœuvre suffisante pour réaliser notre prochaine phase de croissance», a déclaré Arshdeep Sethi, directeur de RMZ Corp. En décembre de l’année dernière, RMZ Corp, basée à Bangalore, a conclu la vente de 12,5 MSF. du portefeuille immobilier et des activités de co-working à Brookfield pour 2 milliards $. En janvier 2020, elle a conclu une JV avec Mitsui Fudosan (Asie), une filiale de Mitsui Fudosan Co., basée à Tokyo.Le premier développement en cours est un projet de 3,5 MSF, RMZ Ecoworld 30 à Bangalore.

«Alors que l’Inde continue d’être une source importante de talents mondiaux, la demande d’espaces de travail collaboratifs et attrayants devrait augmenter. Travaillant aux côtés de RMZ Corp, pionnier du secteur de l’immobilier commercial, cette coentreprise est bien placée pour répondre à la demande croissante d’actifs de bureaux durables de haute qualité à Chennai et Hyderabad », Hari Krishna, directrice générale de CPP Investments (immobilier – Inde). mentionné.

Investissements RPC est une organisation de gestion de placements qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada. Il investit dans le monde entier dans des actions publiques, des actions privées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Au 31 décembre 2020, le fonds totalisait environ 380 milliards de dollars.

