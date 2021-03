Road Dogg, membre du Temple de la renommée de la WWE et membre des hors-la-loi du New Age, hospitalisé après une crise cardiaque apparente

Né dans une famille de lutteurs, James a rebondi sur le circuit de lutte à la fin des années 1980 et au début des années 1990, obtenant finalement une action de carte inférieure à la WCW avant de passer à la WWE en 1994. Il a travaillé un peu comme acolyte de Jeff Jarrett au départ. mais il ne pouvait pas vraiment gagner de traction auprès des fans jusqu’à ce qu’il s’associe à Billy Gunn. Les deux hommes ont formé les New Age Outlaws et en 1997, avaient remporté leur premier championnat par équipe. Ils rejoindront plus tard la D-Generation X, l’une des écuries de lutte les plus réussies et les plus populaires de l’histoire.