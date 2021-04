Road trip: l’océan d’un côté, les montagnes de l’autre; Bangalore à Goa, via les plantations de café de Chikmagalur

Si les longs trajets sont votre idée de voyage, peu d’endroits sont meilleurs que les routes côtières, et s’il y a des collines d’un côté, c’est la cerise sur le gâteau. Les voyages à l’étranger ne sont pas recommandés – à la suite de la pandémie – mais l’Inde possède de nombreuses routes de ce type. Nous avons récemment conduit de Bangalore à Goa, via les plantations de café de Chikmagalur puis la côte de Konkan, ce qui nous a fait oublier la Garden Route d’Afrique du Sud ou la California’s Route 101.

Les voitures que nous avons choisies étaient Honda City et Amaze.

Bangalore à Chikmagalur: environ 240 km de route, c’est une autoroute à quatre voies, et la distance peut être parcourue en environ cinq heures. Un endroit pittoresque sur le chemin est le barrage et le réservoir de Yagachi, sur la rivière Yagachi, près de Belur (célèbre pour le temple Chennakeshava du 12ème siècle, un bel exemple de l’architecture Hoysala).

Chikmagalur à Mangalore: environ 150 km en voiture, c’est probablement l’une des routes les plus pittoresques de cette partie de l’Inde. L’itinéraire vous emmène via les plantations de café. Le café, en fait, a une histoire intéressante en Inde. La légende raconte qu’un saint soufi du XVIe siècle, nommé Baba Budan, a introduit le caféier en Inde en passant en contrebande sept grains crus du port de Mocha, au Yémen, en revenant du Hajj (pèlerinage islamique). Ces jours-là, les Yéménites ne permettaient à personne de prendre des grains de café hors de leur pays, alors le Baba cacha sept grains de café dans sa barbe et les planta plus tard sur les pentes des collines de Chandragiri dans le district de Chikmagalur. Ces sept haricots sont maintenant devenus des milliers d’hectares et des milliards et des billions de haricots, que vous pouvez sentir partout à Chikmagalur. De plus, le café indien est unique car il est cultivé à l’ombre (le café est planté à l’ombre des grands arbres) plutôt que sous la lumière directe du soleil; les principales espèces sont l’Arabica et le Robusta.

Chikmagalur possède également un autre joyau, le pic Mullayanagiri (1 930 mètres d’altitude, le plus haut du Karnataka). Vous pouvez conduire jusqu’à un parking, à 500 mètres à pied du sommet. A proximité se trouvent les cascades de Jhari, et le meilleur moment pour visiter ces chutes est juste après la mousson (août-septembre).

De Mangalore à Goa: Cette route, d’un peu plus de 300 km, se trouve sur la côte de Konkan, avec les Ghâts occidentaux d’un côté et la mer d’Oman de l’autre. Conduire sans escale, cela prend environ sept heures, mais nous vous suggérons d’en prendre 10. La raison en est que c’est tellement pittoresque qu’il ne sert à rien de conduire sans escale – le voyage est plus beau que la destination. La route est également un délice pour les gourmands: elle vous emmène à Udupi (célèbre pour la cuisine Tuluva-Mangalorean). La plage de Maravanthe, à 100 km au nord de Mangalore, est un délice visuel. Sur le chemin se trouve la célèbre plage de Gokarna (autrefois une alternative aux plages “ bondées ” de Goa, malheureusement Gokarna elle-même est devenue aussi bondée).

