‘Roadrunner’ en tête du box-office spécialisé au cours de la deuxième semaine – Report Door ⋆ .

Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain a conservé sa place dans le top dix nord-américain pendant la deuxième semaine dans 954 cinémas – en hausse de 27 – avec un brut estimé à 830 000 $ pour les trois jours, menant le box-office spécialisé.

Selon Focus Features, cela représentait un montant total de plus de 3,7 millions de dollars pour le documentaire de Morgan Neville sur l’ancien chef charismatique mais troublé devenu animateur de télévision voyageur mondial qui s’est tragiquement suicidé en 2018. La moyenne de localisation de 870 $ pour cela, reprise par d’autres dans l’espace, est solide pour les spécialités jusqu’à présent cette année, le secteur étant mis au défi par une réouverture lente et un produit limité.

Roadrunner a connu une baisse de 58% d’une semaine sur l’autre. “Nous avons vu dans la pandémie que les deuxièmes week-ends ont une baisse plus importante que ce que nous aurions normalement connu”, a déclaré Brad Thompson de Focus. (Certains grands ouvreurs comme Space Jam: A New Legacy ont chuté davantage – environ 69%, mais c’était aussi sur HBO Max.)

Roadrunner a joué dans des multiplexes, mais ses meilleures recettes ont continué d’être dans les maisons d’art et de spécialités dirigées par LA, avec le plus de théâtres, suivies de New York et de San Francisco. L’Angelika à New York a maintenu la première place. Trois emplacements à Brooklyn – l’Alamo et les deux Nighthawk’s à Williamsburg et Prospect Park – figuraient également parmi les dix meilleurs emplacements. Grosses : vendredi – 250 000 $ ; Samedi – 320 000 $ ; et dimanche – 260 000 $.

Bourdain, qui est devenu célèbre avec son best-seller culinaire Kitchen Confidential, est largement connu et aimé des téléspectateurs qui l’ont suivi pendant des années sur Travel Channel et plus tard sur Parts Unknown sur CNN. Le film a été massivement commercialisé (notamment sur CNN, un producteur) et dans les salles de cinéma, ce qui a donné aux acheteurs de billets des fiches recettes de ses plats préférés. Cela a contribué à stimuler un marché qui a du mal à se redresser mais qui a récemment connu des entrants notables.

Néon Porc avec un excellent Nicolas Cage en tant que chasseur de truffes reclus à la recherche de son cochon volé a continué fort au cours de son deuxième week-end, gagnant 565 000 $ dans 588 emplacements pour une moyenne par théâtre de 961 $ et un cumul jusqu’à dimanche de plus de 2 millions de dollars. C’est vendredi – 162 000 $; Samedi – 230 000 $; et dimanche – 173 000 $.

(Neon a également ouvert Ailey dans deux endroits à 16 014 $ (pour une moyenne impressionnante par théâtre de 8 007 $.) Le documentaire de Jamily Wignot sur Alvin Ailey, le pionnier pionnier qui a trouvé le salut grâce à la danse, est raconté à travers les propres mots d’Ailey avec des images d’archives et des interviews.)

Les débuts de spécialité les plus larges étaient les attractions routières Joe Bell qui a ouvert à environ 707 185 $ sur 1 094 écrans pour une moyenne par cinéma de 646 $. Le film réalisé par Reinaldo Marcus Green et basé sur une histoire vraie, met en vedette Mark Wahlberg dans le rôle d’un père de l’Oregon qui rend hommage à son fils adolescent gay Jadin, se lançant dans une promenade autoréflexive à travers l’Amérique pour parler de son cœur aux citoyens du cœur du vrai et les coûts terrifiants de l’intimidation.

Howard Cohen de Roadside a noté que le chiffre d’affaires de l’entreprise avait augmenté de vendredi à samedi « indiquant un bouche à oreille positif pour les futures pièces de théâtre. » Vendredi – 245 640 $; Samedi – 279 725 $; et dimanche – 181 820 $.

Autres débuts notables : Oscilloscope Labs’ CatVideoFest 2021 (oui, c’est de retour) ouvert dans 35 endroits pour un week-end brut de 35 500 $ et une moyenne par théâtre de 1 014 $.

Libération d’intégrité L’agent secret Dingledorf et son fidèle chien Splat joué sur 30 runs gagnant 2 500 $ pour un cumul à ce jour de 6 500 $

Toutes les rues sont silencieuses : la convergence du hip hop et du skateboard (1987-1997)) de Greenwich Entertainment joué sur 1 écran avec un brut projeté sur trois jours de 9 500 $. Le document de Jeremy Elkin a ouvert ses portes au Village East (dans l’East Village de New York) et s’étend à certains emplacements à l’échelle nationale au cours des prochaines semaines. Il explore la scène qui a inspiré le film de 1995 Enfants et a lancé la marque de skateboard et de style de vie de NYC Supreme.