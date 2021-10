Roar Studios a levé 7 millions de dollars lors de son premier cycle de financement pour créer un « métavers musical ».

La société le décrit comme une nouvelle plate-forme pour la convergence de la musique, des jeux et des médias sociaux. Il permettra aux musiciens de tous les groupes démographiques et de tous les genres de collaborer de n’importe où dans le monde.

Roar vise à rendre la pratique plus amusante, à trouver et à jouer avec d’autres musiciens plus facilement, et à proposer l’enregistrement, l’interprétation et le partage de musique. La société affirme que son métavers musical est inspiré de la plate-forme cycliste Zwift, qui offre aux cyclistes la possibilité de former un peloton virtuel de n’importe où dans le monde.

Les joueurs de Roar pourront jouer de la musique en tant qu’avatars dans des studios virtuels avec d’autres joueurs. Ils pourront également créer, collaborer et partager leur musique et leurs performances en direct avec le reste de la communauté Roar. Il existe des modes artiste solo et groupe, ainsi que des événements et des campagnes basés sur le jeu.

Le premier tour de financement de 7 millions de dollars de Roar Studios comprenait Galaxy Interactive, Todd Wagner, Scott Barger et d’autres investisseurs notables. La société a été créée au début de 2021 par le fondateur et PDG Eric Reid, qui a réuni une équipe d’ingénieurs et d’artistes pour aider à créer un paysage numérique pour les musiciens.

Le conseil consultatif de Roar Studios est composé de Dylan Jadeja (Riot Games), Thomas Vu (League of Legends), Sid Fohrman (Sheppard Mullin), Sky Hansen (Wagner Investment Group), le professeur Chris Chafe (Stanford) et le professeur Greg Niemeyer ( Berkeley).

Le plus grand investisseur de Roar, Galaxy Interactive est le plus grand fonds de capital-risque axé sur les espaces de jeux interactifs. Le fonds de capital-risque a récemment levé 325 millions de dollars auprès de plus de 70 investisseurs pour continuer à investir dans des sociétés comme Roar Studios. Le portefeuille d’investissement de la société basée à Santa Monica comprend plus de 60 sociétés.

Galaxy Interactive a déjà engagé près de 150 millions de dollars de la nouvelle augmentation dans des investissements, notamment Republic, 1047 Games, Elodie, ROAR, Art Blocks et Masterworks. Le fonds de capital-risque annoncera des investissements supplémentaires au cours des prochains mois.

Le partenaire général de Galaxy Interactive, Sam Englebardt, explique sa conviction que les jeunes générations passent en masse au monde numérique plutôt qu’au monde physique.

« Aujourd’hui, les implications de cette question se présentent partout, de tant de manières fascinantes et à travers l’utilisation de technologies révolutionnaires. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se concentrer sur l’intersection du contenu, de la finance et de la technologie – et nous nous engageons pleinement à mener la charge dans ce secteur en pleine croissance.