Rob Affuso dit que c’est amusant de jouer des chansons classiques de Skid Row avec Sebastian Bach

Rob Affuso rejoint son ancien SKID ROW camarade de groupe Sébastien Bach sur scène en septembre 2019 au Sony Hall de New York pour interpréter la chanson classique du groupe “Makin ‘A Mess”. Il a auparavant retrouvé Bach jouer SKID ROW chansons à au moins deux autres occasions – un spectacle de 2011 à Poughkeepsie, New York où Affuso joué “Je me souviens de toi”, et un spectacle de 2016 dans la même ville où il a joué «Secousse du serpent à sonnette».

Interrogé dans une nouvelle interview avec le podcast “Metal From The Inside” s’il est amusant pour lui de monter sur scène avec Bach de temps en temps et interpréter à nouveau certaines de ces chansons, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Bien sûr que ça l’est. C’est aussi angoissant, pour être honnête, car ils le font tous les soirs, et je dois me souvenir de ces chansons que j’ai enregistrées il y a 20 ans, ou 30 ans. Mais c’est génial . Et c’est toujours super de le voir. Et c’est toujours super de voir les autres gars. Nous sommes maintenant partout dans le pays à différents endroits – je suis sur la côte Est, Sébastienest sur la côte ouest, Rachelde [Bolan, SKID ROW bassist] au milieu du pays, à Nashville, Serpent [Dave Sabo, SKID ROW guitarist] va et vient de là à New York, Scottide [Hill, SKID ROW guitarist] à LA Donc, je ne vois pas vraiment ces gars-là. Sébastien tends la main quand il traverse la région de New York, ou n’importe où dans le nord-est, et voit si je veux passer, ce qui est vraiment cool. J’apprécie cela. “

Affuso – qui est parti SKID ROW en 1998 et prétend être “le seul ancien membre à rester en contact avec tous les anciens SKID ROW et est toujours de bons amis avec eux tous “- a déclaré dans une interview en 2016 qu’il espérait que le classique SKID ROW la programmation pourrait raviver ses amitiés et se retrouver pour une tournée et un éventuel nouvel album. “Je suis ami avec les quatre autres gars”, a-t-il déclaré. “J’ai travaillé dur. J’ai passé un tiers de ma vie avec ces gars et j’ai senti que je partageais une quantité incommensurable de choses avec eux et ils seront toujours très, très chers et importants pour moi. Les relations humaines sont très importantes. Ces relations avec ces gars étaient très importantes, alors j’ai essayé de nourrir du mieux que je pouvais avec chacun d’eux, quelle que soit leur apparence. Pour tout le monde… je ne suis vraiment pas en mesure pour en parler. Je pense que tout le monde a eu son mot et son mot à dire, et je pense qu’il y a des choses qui auraient probablement dû être dites il y a longtemps et qui ne l’ont pas été. Et, vous savez, je ne sais pas si je ‘ J’aurais jamais… Je ne dirais jamais jamais, mais, tu sais, je veux dire… J’adorerais certainement le voir, mais nous verrons ce qui se passera. Je ne sais pas. “

En juin 2019, Bach a lancé une “invitation ouverte” aux autres membres de SKID ROWla programmation classique de “monter sur scène et jouer” lors de la tournée du chanteur célébrant le 30e anniversaire de SKID ROWpremier album de. Quelques jours plus tard, lors d’un entretien avec le Finlandais Télévision Kaaos, Sabo a confirmé qu’il n’accepterait pas Bachla dernière ouverture de. “Je travaille avec mon groupe”, a-t-il déclaré en se référant à SKID ROWla gamme actuelle de. “C’est SKID ROW, et c’est ce que je fais. “

Demandé par Pierre roulante s’il pense que ses anciens camarades de groupe sont offensés d’avoir lancé son invitation publiquement, Bach dit: “Non. Je pense que c’est un truc d’ego. Ils n’aiment pas quand j’attire l’attention, et ils n’attirent pas l’attention. Ça a toujours été comme ça. Je peux déjà les voir devenir fâchés, parce que je me vende spectacles, et ils ne font pas partie de la série, et bla, bla, bla. “

Bolan a dit l’année dernière que SKID ROWLa programmation actuelle prévoyait de se lancer dans une tournée spéciale en 2021 pour célébrer le 30e anniversaire de son “Esclave à la mouture” album.



