Rob Dyrdek partage une photo rare avec son père Gene

Rob Dyrdek montre un peu d’amour à son père Gene. La personnalité de la télé-réalité de 47 ans et ancien skateur professionnel s’est rendu sur Instagam pour publier une photo et une vidéo de lui jouant au golf avec son père. Et dans la légende, Dyrdek a expliqué comment son père avait pu le battre lors de la sortie de golf sur le dernier trou.

“La bataille de golf père/fils se termine par le dernier trou et [Gene Dyrdek] le fait à nouveau “, a écrit Rob Dyrdek. “Près de quatre ans jour pour jour, quand il a frappé le 20 pieds pour me battre sur le même trou, il frappe à nouveau le 8 pieds d’embrayage pour la victoire. Des souvenirs inestimables.” Gene a joué un grand rôle dans le succès de Dyrdek au fil des ans. Dyrdek a fait ses débuts dans le skateboard alors qu’il grandissait dans l’Ohio. Dans une interview avec Liveabout.com, Dyrdek a révélé qu’il était parrainé à l’âge de 16 ans et a commencé son propre entreprise à 18 ans.

Dyrdek, qui est également vu dans l’émission Ridiculousness, a également été interrogé sur la sortie de l’émission Fantasy Factory de MTV. “MTV voulait une autre saison de Rob and Big, mais je ne le voulais pas”, a-t-il déclaré. “Je ne voulais pas être connu pour ça, vous savez ? En plus, mes affaires étaient affectées, mon skateboard était affecté, et je détestais que cela soit filmé chez moi. Alors, une fois que nous avons eu une petite pause, évolué. J’ai pensé, et si j’ajoutais un skatepark à mon entreprise ? Et une fois que c’est arrivé, j’ai commencé lentement à penser à un grand entrepôt. J’ai pensé, et si je mettais toutes les personnes qui travaillent réellement dans une section, et construisais une immense pièce…”

“Le spectacle s’appelait à l’origine Fantasy Life. Mais un matin, je parlais à l’un des producteurs et je me disais, c’est comme celui de Willy Wonka ! Le BÂTIMENT est le personnage principal. C’est une Fantasy Factory !” Rob est également un grand père de famille car il est marié à Bryiana Dyrdek et le couple a deux enfants.

“[Dyrdek] a commencé à me suivre sur Twitter, puis il a commencé à DMing, puis il a commencé à m’envoyer des SMS et m’a demandé si je voulais sortir », a déclaré Bryiana dans une interview précédente. « Je postais sur un refuge pour animaux à Bakersfield qui sortait de alors ils ont dû trouver de nouvelles maisons… alors il a dit : “Je pensais qu’on pourrait prendre un hélicoptère et sauver des chiots”, mais je ne le connaissais pas assez bien pour savoir qu’il plaisantait.”