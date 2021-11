Rob Font v Jose Aldo date: heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, combat undercard et comment suivre le choc des poids coq à l’UFC Vegas 44

L’UFC sera de retour à l’APEX pour l’un des meilleurs événements principaux de Fight Night de l’année alors que Rob Font affrontera Jose Aldo.

American Font, 34 ans, cherche à remporter cinq victoires consécutives contre l’ancien double champion poids plume de l’UFC.

Jose Aldo cherchera à poursuivre sa séquence de victoires en poids coq contre Font

Il avait auparavant remporté une victoire par décision unanime sur l’ancien champion Cody Garbrandt en mai.

Le Brésilien Aldo, quant à lui, a connu un succès récent depuis qu’il est passé à 135 après avoir marqué des décisions impressionnantes contre Marlon Vera et Pedro Munhoz.

Police v Aldo : Date et heure de début

L’événement est prévu le samedi 4 décembre et se déroule dans les installations de l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada.

La carte principale de l’UFC Vegas 44 devrait commencer tôt le dimanche matin pour les fans britanniques à 3 heures du matin.

L’affrontement principal entre Font et Aldo est attendu vers 5h30 du matin.

Aldo a combattu McGregor dans leur combat très attendu à l’UFC 194 en 2015 Font v Aldo: TV et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport 1 et leur couverture des préliminaires commencera à partir de 1h du matin, heure du Royaume-Uni. dimanche 5 décembre.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les événements Fight Night sont également disponibles via le Passe de combat UFC app, qui coûte 6,99 £ par mois ou 71,99 £ pour un abonnement annuel.

Font a battu l’ancien champion des poids coq Cody Garbrandt par décision unanime Font v Aldo: carte de combat

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Rob Font contre Jose AldoBrad Riddell contre Rafael FizievClay Guida contre Leonardo SantosJimmy Crute contre Jamahal HillBrendan Allen contre Chris Curtis

Carte préliminaire

Maki Pitolo contre Dusko TodorovicManel Kape contre Zhalgas ZhumagulovJake Matthews contre Jeremiah WellsCheyanne Buys contre Mallory MartinAlonzo Menifield contre WilliamClaudio Puelles contre Chris GruetzemacherAlex Morono contre Mickey Gall Louis Smolka contre Vince Morales

Jose Aldo sera à nouveau en action ce week-end Font v Aldo : Qu’est-ce qui a été dit ?

« Nous avons affaire à un vétéran mature », a déclaré Font à MMAFighting.

«Avec Cody, il avait été un champion, mais il y était arrivé très vite, donc il n’avait pas nécessairement à faire face à beaucoup de hauts et de bas.

«Nous avons affaire à un tout autre type d’expérience, j’assume un tout autre niveau de calme, et il a beaucoup gagné et a été battu auparavant.

«Si vous vous battez dos à dos avec Max Holloway, vous savez comment vous faire toucher et gérer les coups, gérer les secousses et quand vous êtes blessé un peu mieux que la plupart des gens.

« Il ne va pas paniquer si je le blesse. Il ne fera rien de drastique si je le blesse parce que cette expérience sera là.

«Je dois juste être un peu plus intelligent et plus affûté que lui. C’est un puzzle vraiment intéressant à essayer de comprendre.

« Tyson [Chartier] est dessus, et je lis le plan de match deux fois par jour. Je connais le plan de match, je sais ce que je dois faire, il s’agit simplement de travailler, d’améliorer mon cardio du mieux que je peux, et simplement d’aller là-bas et d’exécuter.