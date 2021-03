Rob Gronkowski brise le silence sur la condamnation pour meurtre d’Aaron Hernandez

Pendant des années, Rob Gronkowski a esquivé toutes les questions sur la condamnation pour meurtre d’Aaron Hernandez. Mais maintenant, près de quatre ans après la mort de Hernandez, Gronkowski a finalement pris la parole et partagé ses pensées.

«Aaron était un grand joueur. C’était un grand joueur de football », a déclaré le joueur des Tampa Bay Buccaneers, 31 ans, sur le podcast« 10 questions avec Kyle Brandt »de Spotify le mercredi 17 mars.« Mais je veux dire, je reçois des questions… tout le temps sur lui et tout. . Et avec tout ce qui se passait, j’étais vraiment secoué quand j’ai entendu ça, quand j’ai tout entendu à ce sujet.

Gronkowski a expliqué qu’il considérait toujours Hernandez comme un autre patriote de la Nouvelle-Angleterre et qu’il n’avait pas trop réfléchi à la vie de son camarade en dehors du terrain de football.

«Être son coéquipier et tout et toi, tu ne vois vraiment pas ça. Vous ne regardez pas vraiment les joueurs comme c’est ce qu’ils sont ou c’est ce qu’ils font », se souvient-il. «Mais dans l’ensemble, j’essaie simplement de garder les choses simples et légères. C’était un grand joueur de football, mais cela ne veut rien dire. Mais vous apprenez également des autres. »

Les Patriots ont repêché à la fois Gronkowski et Hernandez en 2010. Ils ont joué ensemble jusqu’en 2012, la même année où le natif du Connecticut a fait l’objet d’une enquête en lien avec le double homicide de Daniel de Abreu et Safiro Furtado. Alors que Hernandez a été inculpé de meurtre pour les meurtres de natifs du Cap-Vert, il a été acquitté en avril 2017.

Les Patriots ont officiellement libéré Hernandez de l’équipe en juin 2013 après avoir été accusé du meurtre au premier degré d’Odin Lloyd, qui sortait avec la fiancée de la star de la NFL. Shayanna Jenkins‘ sœur Shaneah Jenkins. Hernandez a maintenu son innocence dans la fusillade mortelle de Lloyd, mais il a été reconnu coupable en avril 2015.

Alors qu’il purgeait une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, l’ancien de l’Université de Floride a été retrouvé pendu par ses draps à la fenêtre de sa cellule de prison en avril 2017. Sa mort, survenue cinq jours après son acquittement dans l’affaire du double homicide de 2012, a été jugé un suicide. Il avait 27 ans.

Après sa mort, la condamnation de Hernandez pour le meurtre de Lloyd a été annulée. Cependant, il a été rétabli en mars 2019 après un appel des procureurs et de la famille Lloyd’s.

L’athlète laisse dans le deuil sa fiancée, Shayanna, et leur fille de 8 ans, Avielle.

