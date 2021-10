Rob Gronkowski pourrait manquer le match de retour des Patriots

Les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche soir, et tout le monde parle du retour de Tom Brady dans son ancienne équipe pour la première fois depuis sa signature avec les Buccaneers. Cependant, c’est aussi un retour aux sources pour l’ailier rapproché des Buccaneers Rob Gronkowski qui a passé neuf saisons avec les Patriots. Ce problème, c’est que Gronkowski pourrait manquer le match de dimanche car il souffre de côtes blessées. Dans le rapport final sur les blessures des Buccaneers avant le match, Gronkowski était répertorié comme douteux, ce qui signifie qu’il n’y a que 25 % de chances qu’il joue.

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, a déclaré que Gronkowski serait une décision à prendre pendant le match. Le rapport de blessure indique qu’il ne s’est pas entraîné toute la semaine, mais les Buccaneers pourraient le faire sortir au Gilette Stadium dimanche soir avant d’avoir leur tour dans leur liste inactive. Gronkowski a rejoint les Buccaneers en avril 2020 après avoir pris sa retraite de la NFL après la saison 2018. Dans une interview avec ESPN, Gronkowski a révélé ce qui lui manque le plus en jouant en Nouvelle-Angleterre.

“Aller aux matchs des Celtics”, a déclaré Gronkowski. “Ils nous branchaient, au premier rang. Juste pour aller voir un match de la NBA, être là sur le terrain, c’était toujours vraiment cool.” Gronkowski a également parlé d’autres aspects de la Nouvelle-Angleterre et a révélé quelle saison est la meilleure.

“J’irais avec l’été. C’est beau là-bas”, a révélé Gronkowski. “Tout saute. Dans les autres saisons, tout le monde est un peu emmitouflé parce qu’il fait plus froid, mais une fois que l’été arrive, c’est juste le chaos. Un jeu gratuit. Une bonne ambiance dans l’ensemble, avec tant d’endroits où aller à New Angleterre – de la ville de Boston au Cap, à Newport, au Rhode Island et à toutes les plages là-bas, et jusqu’au New Hampshire.”

Les Patriots ont sélectionné Gronkowski au deuxième tour du repêchage de la NFL 2010. Il est devenu l’un des meilleurs ailiers rapprochés de l’histoire de la NFL, étant nommé cinq fois au Pro Bowl et quatre fois dans la première équipe All-Pro. Il a aidé les Patriots à remporter trois Super Bowls au cours de ses huit saisons, puis a remporté un autre titre avec les Buccaneers l’an dernier. Gronkowski est membre de l’équipe de tous les temps du 100e anniversaire de la NFL.