Rob Gronkowski surprend une star du football de l’Alabama avec un prix sportif au lycée

Rob Gronkowski vient de surprendre l’un des meilleurs joueurs de lycée du pays en 2020. Kool-Aid McKinstry, un étudiant de première année entrant en Alabama, a été surpris par l’ailier rapproché des Tampa Bay Buccaneers sur CBS This Morning. Gronkowski a déclaré à McKinstry qu’il avait remporté le USA Today High School Sports Award de l’athlète masculin de l’année.

“Je veux juste vous souhaiter bonne chance en Alabama”, a déclaré Gronkowski, par AL.com “Je parlais juste à OJ Howard, un autre membre serré ici aux Tampa Bay Buccaneers et il voulait que je vous dise – il a dit quoi de neuf ? C’est un camarade de Crimson Tide comme vous en ce moment. Félicitations, mec, comment tu te sens? Êtes-vous excité?”

SURPRISE: Regardez le moment où la star de la NFL @RobGronkowski surprend le joueur de football de l’Alabama @GaQMcK1 avec un @USAToday High School Sports Award pour l’athlète masculin de l’année #USATODAYHSSA @hssportsawards https://t.co/FLfw2kbngz pic.twitter.com/6c6kajrXqT – CBS ce matin (@CBSThisMorning) 5 août 2021

“Je suis très excité, mec”, a répondu McKinstry. « Je suis reconnaissant d’avoir reçu le prix de votre part. Je vous suis reconnaissant. Dites à OJ que j’ai dit : « Hé, comment ça va ? » » McKinstry était sur CBS This Morning pour être reconnu pour avoir remporté le USA High School Sports Award du meilleur joueur défensif de football. Il prévoit également de jouer au basket-ball tout en fréquentant l’Alabama.

Gronkowski et Michael Strahan ont animé l’émission inaugurale des USA Today High School Sports Awards qui a été diffusée jeudi soir. Outre McKinstry étant un grand gagnant, Payton Verhulst, de l’école secondaire Bishop Miege au Kansas, a été annoncée comme l’athlète féminine de l’année du pays. Verhulst a joué au basket-ball et au volley-ball et jouera au basket-ball universitaire à Louisville. Elle a été nommée joueuse de tous les États dans les deux sports.

Voici quelques-uns des autres gagnants : Jason Lawlar, Dallas, Texas (joueur de baseball de l’année). Chet Holmgren, Minneapolis, Minnesota (joueur de basket-ball masculin de l’année). Saniya Rivers, Wilmington, Caroline du Nord (joueuse de basket-ball féminine de l’année). Parker Wolfe, Greenwood Village, Colorado (athlète masculin de cross-country de l’année). Jenna Hutchins, Johnson City, Tennessee (athlète féminine de cross-country de l’année). Cade Kulbnik, Austin, Texas (joueur de football offensif de l’année). Le reste des gagnants peut être trouvé ici.

En plus de l’hébergement de Gronkowski et Strahan, DJ Khaled et Charly Arnolt ont animé un segment de tapis rouge. Le spectacle a également présenté certains des meilleurs athlètes, dont Shaquille O’Neal Sue Bird, Aaron Rodgers et Katie Ledecky.