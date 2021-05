Rob Halford a assez de matériel pour son premier album solo de blues

Rob Halford dit qu’il a accumulé suffisamment de matériel pour son premier album solo de blues. le JUDAS PRIEST chanteur collabore avec la même équipe qui l’a assisté lors de la réalisation de son album de Noël 2019 “Céleste”, y compris son frère Nigel et son neveu Alex (fils de PRÊTRE bassiste Ian Hill).

Parler à Kyle Meredith, Halford a dit à propos de son prochain disque de blues (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’adore le blues. Tout vient du blues. Rock and roll, tout commence par le blues. Et quel style de musique génial.

«J’ai travaillé sur – eh bien, je dis moi, mon frère, Nigelet mon neveu Alex, Ian Hillle fils de la basse et notre ami [Jon] Blakey à la guitare, ces gars-là ont mis en place les fondations depuis un bon bout de temps maintenant », a-t-il poursuivi.« Nous avons assez de matériel pour faire un disque. Je dois juste trouver les mots et y mettre la voix à un moment donné.

“La seule chose que j’ai lancée aux gars était de faire ce que vous pensez vouloir faire en termes d’idées. Je leur ai donné une liste de certains de mes styles de blues préférés et de mes artistes de blues préférés comme un petit modèle pour les gars. rebondir sur.

“Tout est dans [my] téléphone – j’ai l’album dans ce téléphone – et c’est génial. Ça va être un moment spécial, parce que j’ai toujours voulu faire un disque de blues.

“Donc, quand le temps le permet, et cela a été très, très difficile pour tant de musiciens avec ce que nous avons dû faire avec la pandémie COVID et le glorieux 50e anniversaire de l’attente de lancement PRÊTRE tournée et une autre PRÊTRE Record, alors nous entrerons dans le blues [album]. “

Selon Rob, son prochain album de blues sera un effort varié couvrant une foule de styles et de sons différents. “Vous pouvez aller dans un domaine spécifique et rester à cet endroit et vous concentrer [on that and make] petits changements subtils ici et là, mais tout comme le ‘Céleste’ album, je pense que cet effort devrait juste être une petite texture de chaque goût de toutes ces différentes saveurs de blues », a-t-il expliqué.

Quant à savoir en quoi son approche lyrique sera différente pour son album de blues par rapport aux chansons pour lesquelles il écrit PRÊTRE, Halford a dit: “Le blues est le blues. Nous ressentons tous le blues, mais vous pouvez avoir le blues joyeux aussi bien que le blues triste, et vous pouvez avoir tous ces personnages dans le blues. Les opportunités d’histoires pour certains d’entre eux, similaires au PRÊTRE inventions de fantaisie, comme le Sentinelle ou la Anti douleur ou l’un de ces grands personnages qui ont été créés. Vous pouvez lancer vos paroles partout où vous le souhaitez si elles se connectent à la musique.

“Les messages en musique sont vitaux, car nous aimons entendre des histoires auxquelles nous pouvons nous rapporter ou auxquelles nous nous attachons, dans la réalité ou dans la fantaisie”, a-t-il poursuivi. “Alors ça va être une aventure pour moi. J’adore m’asseoir avec un crayon et un morceau de papier, parce que c’est comme ça que je le fais, et je pense juste. J’ai une idée, et je jette juste quelques mots instantanément , et c’est ainsi que les graines commencent à pousser. “

Il y a quelques années, Rob a déclaré à propos de son intérêt à faire un disque de blues: “Quand je suis devenu musicien à la fin de mon adolescence, j’ai commencé à entendre les racines extraordinaires du blues – Bessie Smith, Petit Walter, Loup hurlant, Des eaux boueuses. Ils m’ont donné le buzz… C’est quelque chose que je veux faire parce que je veux explorer ce que ma voix peut faire dans ce monde merveilleux. C’est comme ça que j’ai appris à faire beaucoup de cette montée en flèche, de ce balayage et de ces hurlements. Et j’ai aussi découvert que j’avais une voix qui peut aller dans différentes octaves, directions et différents types de projections. C’est une combinaison de sens de l’aventure et d’être simplement inspiré par ces gars, ces merveilleux chanteurs. C’est un mélange de tout mais surtout une découverte de ce que la voix peut faire. “

De retour en 2015, Halford Raconté Newsday.com qu’il était intéressé à enregistrer un album de blues et à poursuivre d’autres projets non-heavy metal parce qu’il voulait découvrir ce que sa voix pouvait faire. Il a dit: “J’ai toujours ressenti que [the blues is] fait partie de mes antécédents et de mes racines musicales. Je ne sais pas quel genre d’album de blues je pourrais faire car il y a tellement de facettes différentes [to explore]. Peut-être que je vais juste mélanger les choses. En ce qui concerne les trucs du monde du métal, je suis fan de gens comme Michael Bublé et Michael Feinstein. J’ai toujours été fan de [Frank] Sinatra et Tony Bennett et Elvis [Presley]. J’adorerais entendre à quoi ressemblerait ma voix dans ce genre de mix musical, avec des instruments à vent, des trompettes et du saxophone, du piano, juste ce son de big band. “

Halford a attribué sa polyvalence vocale et sa capacité à prendre sa voix dans «des directions différentes» comme la principale raison pour laquelle il était «tellement intéressé à essayer ces autres opportunités». Il a dit: Je pense que si j’avais une voix qui était différente de ce qu’elle est et qui était un peu plus concentrée, peut-être que je ne serais pas aussi aventureux à propos de mes idées. Mais parce que ma voix est capable de faire ces différentes choses, il est instinctif et naturel de voir ce que je peux faire d’autre. “

Halford a publié son autobiographie, “Avouer”, en septembre dernier via Livres Hachette.