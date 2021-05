Rob Halford ‘adorerait’ écrire et enregistrer une nouvelle chanson avec Babymetal

Rob Halford a révélé qu’il aimerait écrire et enregistrer une nouvelle chanson avec le groupe pop-metal japonais BABYMETAL.

le JUDAS PRIEST chanteur, qui a interprété les morceaux classiques du groupe “Anti douleur” et “Enfreindre la loi” avec BABYMETAL au 2016 Prix ​​de la musique alternative, a déclaré au magazine Metal Hammer: “J’ai été ravi d’être interrogé. C’était une journée tellement mouvementée qu’elle s’est terminée en un éclair, mais c’était une explosion.”

Halfordl’apparence de BABYMETAL a vu “The Metal God” revêtir une nouvelle tenue qu’il a acquise spécialement pour l’occasion.

“Une fois que j’ai su que j’allais le faire, j’ai pensé à leurs tenues et je suis allé au magasin vintage et j’ai acheté une veste en pseudo cuir noir et rouge, un t-shirt noir et rouge de Amazon, et j’ai aussi acheté des baskets noires et rouges”, a-t-il déclaré. “J’ai donc créé une tenue exclusivement pour BABYMETAL. Il est toujours quelque part dans mon placard. “

Concernant une éventuelle nouvelle collaboration avec BABYMETAL, Rob a déclaré : « Ce serait formidable de se lancer dans une « Donne-moi du chocolat ! » ou un ‘Headbangeeeeerrrrr !!!!!’. Mais plus encore, j’adorerais chanter en japonais, car je n’ai jamais rien fait de tel. Ce serait un plaisir de chanter un BABYMETAL chanson, mais plutôt qu’une de leurs chansons existantes, j’aimerais faire quelque chose d’unique. Nous pourrions faire un spécial unique; ce serait un rêve. Peut-être quand PRÊTRE va ensuite au Japon, on peut s’arrêter dans un studio et faire une chanson originale. Appeler ‘Fox God Metal God’.”

BABYMETAL‘s Su-Métal précédemment déclaré à propos de la performance de son groupe avec Halford aux Alternative Music Awards : “C’était vraiment incroyable et fantastique. Une collaboration avec Rob Halford, le «Dieu du métal», a toujours été mon rêve. Je n’aurais jamais imaginé que ce rêve deviendrait réalité!”

De retour en octobre 2018, Halford loué BABYMETAL dans une interview avec En marche, qualifiant le groupe japonais de “l’une des expériences de métal les plus uniques au monde en ce moment. Non seulement leurs apparences, leur style et tout ce qui les entoure visuellement, mais c’est aussi un groupe incroyable”, a-t-il déclaré. “J’ai rencontré le groupe il y a quelques années en Amérique et ils sont tellement passionnés par le métal, ils savent tout de la musique métal et ils ont créé un sentiment et une expérience très spéciaux dans le monde entier du métal. Ils travaillent extrêmement dur pour créer quelque chose d’unique et je pense que cela porte ses fruits et qu’ils font un travail incroyable. En fait, je regardais le nouveau clip pour ‘Lumière des étoiles’ et même avec le départ d’un membre, ils sonnent toujours bien.”

Un an avant sa performance avec BABYMETAL, Halford posé pour une photo avec le groupe dans les coulisses du Rock sur la plage Festival.

De nombreux fans de heavy metal ont hésité à embrasser BABYMETAL — qui comprend également le producteur Kobamétal et un groupe de virtuoses peints sur des cadavres – avec certains forums Internet les appelant “la définition d’un gadget”, “horrible” et “métal pour hipsters”.



