Rob Halford, chanteur de Judas Priest, a révélé qu’il avait tenté de se suicider en devant cacher son homosexualité

Rob Halford, le chanteur emblématique de Judas Priest, l’un des groupes fondamentaux de l’histoire du heavy metal, a déclaré que Dans les années 1980, il a fait une tentative de suicide en raison de la pression de sa maison de disques pour cacher son homosexualité.

« J’étais dans une position très difficile : un gay cachant son identité dans un groupe de heavy metal très populaire. Judas Priest devenait géant dans le monde entier. Nos représentants et notre maison de disques m’ont dit qu’il valait probablement mieux garder mon identité sexuelle cachée car si je devenais gay, je pourrais détruire le groupe.», a rappelé le chanteur dans une interview au journal espagnol El País.

Il poursuit : « J’ai donc dû gérer ça psychologiquement, en plus de mon addiction à l’alcool et à la drogue. Oui, j’ai atteint des moments très sombres de ma vie, comme la tentative de suicide. Mais Dieu m’a aidé pour que cet acte de désespoir ne soit pas achevé. C’était très dur, mais je pense que j’ai dû aller dans cet endroit terrible pour comprendre ma vie.Photo de Glenn TIPTON et Ian HILL et JUDAS PRIEST et KK DOWNING et Les BINKS et Rob HALFORD; Posé en studio portrait de groupe LR Glenn Tipton, Ian Hill, Rob Halford, KK Downing et Les Binks (Photo de Fin Costello / Redferns)

La condition sexuelle du chanteur a été le déclencheur fortuit pour que les vêtements et clous en cuir, vêtements et accessoires courants dans les années 70 dans les circuits gays deviennent à la mode dans le genre.

Il se trouve que Halford s’habillait de cette manière sur scène et son ascendance dans d’autres chanteurs a fait que son look a été copié par ses collègues et disciples. De gauche à droite : KK Downing, Rob Halford (assis sur une moto), Glenn Tipton, Ian Hill se produisant sur scène sous les lumières de la scène – Session de couverture de l’album Unleashed In The East (Photo de Fin Costello / Redferns)

En revanche, dans l’interview qu’il a accordée au média espagnol, il a rappelé le moment où il a tenté de séduire le chanteur d’Iron Maiden. « C’est allé à Paul Di’Anno [la voz de los primeros discos de Iron Maiden]. J’étais gêné de l’inclure dans le livre, mais je l’ai fait. Nous étions très saouls ce jour-là et je suis sûr que cela est arrivé à beaucoup de personnes homosexuelles et hétérosexuelles. Une nuit, vous buvez, vous vous sentez un peu méchant et faites quelque chose que vous regrettez le lendemain. Alors je suis désolé d’avoir tenté une perversion sexuelle avec mon ami Paul, qui d’ailleurs est 100% hétérosexuel », s’est-il souvenu en riant.

Le rapport accordé par le chanteur intervient au moment où son livre autobiographique « Confessions » est mis en vente, dans lequel l’artiste de 70 ans, qui affirme être sobre depuis 35 ans et qui a révélé publiquement son homosexualité depuis 25 ans , raconte les détails de la double vie à laquelle il a fait face à partir des exigences pour cacher son état.

Elle coïncide également avec l’inclusion du groupe dans une œuvre record qui réunit les principales figures du heavy metal à commémorer les 50 ans d’histoire du genre. Photo de Glenn TIPTON et JUDAS PRIEST et Rob HALFORD; Rob Halford et Glenn Tipton en live sur scène (Photo par Ebet Roberts / Redferns)

DISQUE

Le légendaire groupe de « heavy metal » sera mis en vente le 15 octobre prochain « 50 ans de heavy metal », une boîte de compilation en édition limitée qui comprend tous ses albums studio et live officiels, ainsi que treize autres albums avec des chansons inédites.

Une discographie qui a été restaurée et mixée par Tom Allom à La Cucina W8 et masterisée par Alex Wharton aux Abbey Road Studios et est « un véritable trésor » pour les fans du groupe britannique emblématique, rapporte la société Sony Music dans un communiqué.

« La boîte de compilation Judas Priest représentant 50 ans de Heavy Metal est le trésor ultime qui définit l’engagement indéfectible du groupe à défendre et à maintenir la loyauté du heavy metal », a déclaré le chanteur principal du groupe, Rob Halford. Le groupe britannique Judas Priest lors d’une représentation à Madrid. . / Víctor Lerena / Archives

De son côté, le guitariste Glen Tipton assure que cette sélection de 42 CDs « est une grande partie de l’histoire du Metal et à ce titre elle restera dans le temps ».

Cette grande compilation servira de point d’orgue à la célébration des noces d’or de Priest, qui, en plus, offrira enfin le concert qu’il n’a pas pu réaliser l’an dernier en raison de la pandémie au « Bloodstock Festival » au Royaume-Uni, en En plus de faire également une tournée aux États-Unis cet automne sous le titre « The 50 Heavy Metal Years Tour ».

Source : Infobae