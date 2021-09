Rob Halford choisit “Ride The Lightning” comme sa chanson Metallica préférée de tous les temps

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford était l’un des plus de 250 artistes, journalistes et personnalités de l’industrie qui ont soumis leurs bulletins de vote pour Pierre roulantele nouveau classement des “500 plus grandes chansons de tous les temps”

Il a récemment rencontré Rolling Stone pour décomposer ses choix, chantant les louanges de Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio et MOTRHEAD‘s Lemmy Kilmister, entre autres.

Concernant METALLIQUE‘s “Chevaucher l’éclair”, qui a fait sa liste, Halford a dit: “Vieux ‘TALLICA. Nouveau ‘TALLICA. Je suis de la vieille école, mec. Je parie que vous êtes pareil PRÊTRE. C’est fou, non ? Ce sont généralement les deux ou trois premiers albums que vous faites dans un groupe donné qui sont les points de référence de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et donc, pour moi, ces premiers lots de METALLIQUE, la façon extraordinaire dont ils ont interprété leur style de métal et l’ont marqué avec une force si unique en génère autant maintenant qu’autrefois. Donc, ‘TALLICA, chevauche la foudre sur le heavy metal Harley.”

Sur TUEUR‘s “Ange de la mort”, une autre piste sur sa liste, Rob a dit : « J’ai toujours été un TUEUR ventilateur. J’adore ce genre de metal extrême avec un groupe comme TUEUR et ‘Ange de la mort’. C’était une bande de gars de la Bay Area qui ont propagé ce nouveau genre de gospel de métal sous cette forme extrême. La pure terreur de TUEUR qui nous a tous frappés comme une tonne de briques en métal lourd m’a vraiment fait la même chose. Et parmi tous les grands TUEUR des chansons sur lesquelles j’aime personnellement me casser la tête et avec lesquelles, ‘Ange de la mort’ – Oh oui bébé!”

Une partie de HalfordLes autres chansons préférées de s incluent sa chanson numéro un, SABBAT NOIR‘s “Paranoïaque”, DIO‘s “Saint plongeur” et MOTRHEAD‘s “As de pique”. Sa seule sélection non métallique était David Bowie‘s “Espace bizarre”.

JUDAS PRIEST a lancé sa première tournée à l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Trek nord-américain, le 8 septembre au Santander Arena de Reading, en Pennsylvanie.

Le 15 octobre, JUDAS PRIEST libérera “50 ans de musique heavy metal”, un coffret gigantesque en édition limitée qui comprendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Il s’agit de la sortie la plus complète de musique inédite que le groupe ait réalisée à partir de ses vastes archives – un vrai régal pour les fans. Restauré et mixé par Tom Allom à La Cucina W8 et maîtrisé par Alex Wharton à Studios d’Abbey Road, cette version spéciale sera disponible via Sony Musique.

