Rob Halford confirme qu’Andy Sneap jouera à nouveau de la guitare pour Judas Priest lors de sa prochaine tournée

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a parlé à Metal Pilgrim de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe aux années 2018 “Puissance de feu” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je me souviens de ce mois [of writing sessions] que nous avions [in February 2020] à Glenn‘s [Tipton, PRIEST guitarist] studio. C’était incroyable. J’aime le début de tout processus de création d’un disque, car tout peut arriver. Nous avons toujours dit, avec PRÊTRE, c’est que nous n’avons jamais vraiment d’agenda ou d’idée. Le plus proche de cette philosophie était le ‘Puissance de feu’ album. Nous voulions vraiment nous concentrer sur les éléments classiques de PRÊTRE, et je pense que nous avons fait le travail. Donc ce prochain aura ses propres jambes, comme ils le font tous, son propre caractère. Ouais, juste en train de parler maintenant, je peux entendre les chansons dans ma tête, et elles sont géniales. Vous pensez que vous ne pouvez aller que jusqu’à un certain point, mais cela prouve que c’est une idée controversée. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, tant que vous canalisez tous les bons ingrédients et les bons ingrédients de PRÊTRE ont toujours été l’énergie du métal, le pouvoir du métal, les opportunités infinies. Et tout cela est ancré dans le fait que moi-même et Richie [Faulkner, PRIEST guitarist] et Glenn sont toujours aussi avides d’écrire de nouveaux PRÊTRE matériel comme nous l’avons toujours été. Particulièrement Glenn et moi-même le faisons depuis toujours, mais depuis Richiea été avec nous, encore plus. RichieC’est comme ce puits sans fin de riffs et d’idées. C’est juste, comme, ‘Oh mon Dieu. Nous devons arrêter maintenant. Nous devons digérer tout ce que vous venez de nous jouer.”

Il a poursuivi: “Donc, nous allons avoir probablement deux ou trois sessions d’écriture supplémentaires. Nous pensons que nous avons un album [written], à peu près, mais nous sommes très autocritiques et auto-analytiques du travail que nous faisons, parce que nous savons que nous avons un trésor de métal derrière nous, et nous ne voulons pas laisser tomber le monde du heavy metal ; nous voulons nous assurer que cela a la même essence, les mêmes caractéristiques, la même classe et qualité que tous les PRÊTRE les albums ont eu. Et donc ce sera prêt quand ce sera prêt — je le dis tout le temps. Mais je pense que nous sommes proches. Ce sera plutôt tôt que tard, c’est la meilleure chose à dire.”

Demandé si Tipton, qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans, est toujours impliqué dans le processus d’écriture de chansons, Halford a déclaré: “Oh, ouais. Il est toujours guitariste. De toute évidence, il joue de la guitare différemment maintenant parce qu’il a cette chose dans sa vie – la maladie de Parkinson – qu’il combat quotidiennement. Mais il ne laisse jamais cela le diminuer. Il est capable de construire des chansons dans une manière qui rend sa contribution aussi précieuse que jamais. Et donc je sais avec certitude, parce que nous restons en contact, il a construit ses propres idées, et Richieest à Nashville en train de faire la même chose. Alors nous allons bientôt nous réunir — évidemment parce que nous avons Stock de sang [Open Air festival in the U.K.] à venir [in August]. Mais avant Stock de sang, nous nous verrons en studio, et nous allons écouter toutes les nouveautés que nous avons toutes compilées, ainsi que celles que nous avons déjà. Et ça va être une belle journée, mec. Ça va prendre quelques jours pour tout passer en revue.

“Donc encore, Glenn est toujours activement impliqué dans JUDAS PRIEST, à cent pour cent”, Halford réitéré. “Andy [Sneap, ‘Firepower’ producer and current PRIEST touring guitarist] est toujours debout à cet endroit pendant Glenn avec Glenn‘s bénédiction… C’est à peu près une donnée [that Andy will be going out on tour with us again]. Et ma gratitude à Andy. Cela n’aurait pas pu mieux se passer, si vous voulez essayer d’en faire quelque chose de bien. C’était un jour vraiment important quand Glenn a dit: ‘Je pense qu’il est probablement préférable que je me retire et que nous devrions peut-être laisser Andy Entrez.’ C’était juste un très bel acte d’altruisme. C’est Glenn chérir PRÊTRE et PRÊTREréputation de , en particulier en concert plus qu’autre chose. Alors bénis Glenn pour ça. Et comme résultat, Andy est intervenu et a fait un travail incroyable sur le ‘Puissance de feu’ tournée, et nous sommes impatients de faire la même chose avec lui à l’occasion de ce 50e anniversaire [tour]. Et ne négligez pas le fait que Glenn peut se présenter. Il joue de la guitare différemment, mais il n’y a aucune raison pour laquelle Glenn ne peut pas se présenter et faire du travail. Je veux dire, j’ai dit à Glenn, ‘Sors juste sur scène et fais ça à tout le monde [flashes devil horns], et les gens vont devenir fous, parce que tu es tellement aimé.’ Mais j’ai le sentiment que Glennva faire une apparition occasionnelle à l’occasion de ce 50e anniversaire [tour].”

En plus de son travail de producteur, Sniper est connu comme le guitariste des revivalistes NWOBHM ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

Plus tôt ce mois-ci, JUDAS PRIEST a annoncé le report des dates de la partie nord-américaine de sa tournée du 50e anniversaire. Produit par Pays vivant, les “50 ans de heavy metal” le trek mettra en vedette SABATON comme ouvreurs. Il débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se poursuivra jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.

Septembre dernier, JUDAS PRIEST et Publications Rufus a annoncé la publication du tout premier JUDAS PRIEST livre documentant la longue histoire du groupe au cours des 50 dernières années. Titré “Judas Priest – 50 ans de heavy metal”, le livre a été réalisé par David Argent, Ross Halfin et Jayne Andrews.

Robl’autobiographie de, “Avouer”, arrivé en septembre dernier via Livres Hachette.