Rob Halford de Judas Priest : “Ça va être génial de reprendre la route”

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford récemment assis avec Matt Pinfield pour le dernier versement de 95,5 KLOS‘s “Nouveau & Approuvé” série musicale.

Avec une carrière s’étalant sur les 50 dernières années, Halford a sans aucun doute connu les sommets extrêmes du succès et des moments plus sombres tout au long de sa vie, ce qui est documenté dans son livre, “Avouer”. Halfordl’autobiographie de s explore de nombreuses anecdotes sur sa vie et sa carrière, y compris une époque où il a peut-être offensé Marie Osmond avec un fouet.

Rob parle avec Mat à propos de son livre et réfléchit à l’importance de sa décision de sortir publiquement et à ce que cela signifiait pour sa carrière et sa vie personnelle. Halford détaille également la perte de son partenaire en raison de l’automutilation et comment ce moment a testé son voyage avec sobriété. L’artiste franc et décomplexé continue également à partager ses influences musicales et ses héros, qui incluent Tina Turner, Elvis Presley, Petit Richard et bien d’autres, et Rob partage également la prochaine étape pour son groupe après la pandémie.

Sur le thème de PRÊTREl’état actuel de, Rob dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Comme tous les groupes à travers le monde, nous sommes juste en train de ronger le métal lourd pour reprendre la route. Si vous allez au PRÊTRE sites Web, vous verrez toutes les dates que nous avons reportées, comme nous l’avons tous fait. Et je retournerai bientôt au Royaume-Uni pour commencer à jammer et à répéter. Nous devons mettre en place une setlist, ce qui devient de plus en plus difficile avec les années. Choisissez une chanson parmi le nombre d’albums et des centaines de chansons. Mais nous le ferons. Ça va être génial, mec.”

Il a poursuivi: “Ça va être génial d’être de retour sur la route. Ce sentiment me manque – ce sentiment d’être dans un hôtel différent chaque soir et d’être dans une ville différente chaque soir et de voir tous nos beaux fans à travers le monde me manque, en particulier en Amérique, où nous avons passé de si bons moments ensemble. Alors, tout est en train de disparaître, mec. “

Plus tôt cette semaine, JUDAS PRIEST a annoncé le report des dates de la partie nord-américaine de sa tournée du 50e anniversaire. Produit par Pays vivant, les “50 ans de heavy metal” le trek mettra en vedette SABATON comme ouvreurs. Il débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se poursuivra jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Les billets pour les dates nouvellement annoncées seront mis en vente à partir de ce vendredi 11 juin à 10 h, heure locale à Ticketmaster. Les billets pour les dates de tournée annoncées précédemment sont disponibles dès maintenant.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.



Septembre dernier, JUDAS PRIEST et Publications Rufus a annoncé la publication du tout premier JUDAS PRIEST livre documentant la longue histoire du groupe au cours des 50 dernières années. Titré “Judas Priest – 50 ans de heavy metal”, le livre a été réalisé par David Argent, Ross Halfin et Jayne Andrews.



