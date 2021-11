Rob Halford de Judas Priest continue de jouer à l’âge de 70 ans : « Je ne veux vraiment pas que ça se termine »

Dans une nouvelle interview avec le magazine Decibel, JUDAS PRIEST leader Rob Halford réfléchi au fait qu’il joue et enregistre toujours cinq décennies après la création du groupe.

« La plupart des gens en Angleterre sont à la retraite à 50 ans », a déclaré le chanteur de 70 ans. « Tu lèves les pieds, c’est la fin. Tu commences à faire le tour de ton jardin et à t’asseoir sur ta chaise longue avec une tasse de thé. C’est vrai que tu pensais à l’époque que le rock’n’roll était une aventure de jeune homme, que même 50 est un étirement.

« Il y avait un petit garçon à un [PRIEST] émission récente. Il était sur les épaules de son père, et il connaissait tous les mots de tous ces PRÊTRE Chansons. Il avait environ huit ans. Je l’ai fait monter sur scène et j’ai signé sa chemise. Et c’est là que je me dis » s’il te plaît, mon Dieu, donne-moi encore 50 ans, parce que je ne veux pas que ça se termine. » Je ne veux vraiment pas que cela se termine. Ce ne sont donc que des moments glorieux à vivre pleinement et à célébrer chaque jour, que vous soyez sur scène ou non. »

Lorsque l’intervieweur a fait remarquer que Rob est « chanceux » car il peut toujours sortir et se produire à un niveau très élevé, Halford a déclaré: « Je suis béni. J’ai toujours dit qu’une fois que je commence à ressembler à un chanteur de pub britannique, il suffit de prendre le micro de moi [croons ‘Living after mid-niiiiight’]. Je pourrais finir sur le Strip de Las Vegas dans un bar de plongée. [Laughs] J’adore monter sur scène. Nous le faisons tous, nous tous dans PRÊTRE. C’est un véritable désir de faire cette dernière partie, de compléter le voyage dont j’ai parlé précédemment, lorsque vous jouez en direct. Voilà toute l’histoire. C’est à ce moment-là que tout prend un sens. »

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Halford rejoint le groupe en 1973 et guitariste Glenn Tipton signé en 1974. Rob la gauche PRÊTRE au début des années 90 pour former son propre groupe, puis revient à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Richie Faulkner.

PRÊTRELa gamme de tournées actuelle de se compose de colline, Halford, guitaristes Andy Sneap et Faulkner, et batteur Scott Travis.

Halfordl’autobiographie de, « Avouer », arrivé en septembre 2020 via Livres Hachette. Co-écrit avec Ian Gittin, le livre offre aux lecteurs un regard convaincant, sincère et honnête sur les luttes Rob a été confronté à l’addiction et à sa sexualité ainsi qu’à explorer sa musique et ses nombreux contacts avec la controverse.

Dans « Avouer », Halford discute en détail de ce que c’était que de devenir la première icône du métal à annoncer qu’il est gay en 1998 lors d’un MTV interview, bien qu’il connaisse sa sexualité depuis l’âge de 10 ans. Bien que ses camarades de groupe et leur direction savaient qu’il était gay et acceptaient, il lui a été conseillé d’être discret étant donné la nature hétéro macho du monde du métal. Il parle également de survivre à des abus sexuels, ainsi que de ses luttes contre la dépression, la toxicomanie, la sobriété et le suicide de l’un de ses anciens partenaires. Il raconte également comment sa propre tentative de suicide en 1986 l’a conduit au programme de réadaptation qui lui a sauvé la vie.



