Rob Halford de Judas Priest dit que c’était “euphorique” de jouer “Rocka Rolla” pour la première fois en plus de quatre décennies

Dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a demandé ce que c’était que d’interpréter la chanson titre du premier album du groupe, “Rocka Rolla”, pour la première fois en 45 ans le mois dernier Bloodstock en plein air festival à Catton Park, Walton-on-Trent, Royaume-Uni. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai jeté ça. Nous avions tous une liste. Je l’ai jeté, et Glenn [Tipton, guitar] est allé, ‘Je ne pense pas que ça va marcher.’ J’ai dit : ‘Je ne pense pas que ça marchera non plus.’ J’ai dit, ‘Mais ce ne serait pas si cool si nous le faisions, parce qu’il y a la chanson-titre du premier album que ce groupe ait jamais fait ?’ Et donc quand on s’est mis aux répétitions et qu’on l’a brouillé, et puis Richie [Faulkner, guitar] J’ai mis un peu de torsion dessus – un double tempo et j’ai fait ce petit ajustement d’arrangement – je me suis dit : ‘Oh, mec. Cela va certainement fonctionner. Alors, quand j’ai fait un petit blabla avant de jouer cette chanson à Stock de sang et puis il est entré, c’était juste euphorique. Nous ne l’avions jamais, jamais, jamais joué en live dans l’histoire du groupe, et pourtant c’était… C’était à ce moment-là que votre pied s’est connecté au football heavy metal, et que le jeu était lancé. Alors j’ai vraiment adoré ça.

“Je vais vous dire ce que j’ai aimé dans l’arrangement”, a-t-il poursuivi. “Sur le vol de retour vers l’Amérique, je regardais cette émission vraiment cool qui Robert Plante fait avec le CHANGEMENTS DE FORME SENSATIONNELS à Limites de la ville d’Austin, et la façon dont il prend le [LED] ZEPPELIN matière et il la restructure. Il y a encore des aspects importants des chansons avec lesquels vous vous connectez, mais il vous emmène un peu dans une aventure. Et c’est ce que j’ai ressenti. Quand j’étais sur le vol de retour, je pensais à “Rocka Rolla”. Et puis mon esprit se dit : ‘Y a-t-il autre chose que nous puissions faire comme ça ?’ Quelle est une autre piste que nous pouvons éventuellement regarder qui pourrait prendre ce genre de tournure des années 70 à 2021. Des opportunités infinies dans la musique. “

Pour le Bloodstock en plein air apparence, JUDAS PRIEST a été rejoint par Tipton pour trois chansons.

Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de JUDAS PRIESTle dernier album studio de , “Puissance de feu”. Il a été remplacé par “Puissance de feu” producteur d’albums Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

JUDAS PRIESTla première tournée de l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Le trek nord-américain a débuté mercredi soir (8 septembre) au Santander Arena de Reading, en Pennsylvanie.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.



