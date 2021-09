Rob Halford de Judas Priest en tournée pendant la pandémie: “Nous devons sortir et le faire”

Dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a parlé de ses attentes pour la première tournée du groupe à l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Trek nord-américain, qui débutera le 8 septembre à Reading, Pennsylvanie et se terminera le 5 novembre à Hamilton, Ontario, Canada.

“Voici le problème: nous devons sortir et le faire, mec”, a-t-il déclaré. “Si nous ne le faisons pas, nous allons rester à la maison pour le reste de l’année, l’année prochaine, l’année d’après et l’année d’après. Ce truc ne va pas disparaître. Nous devons trouvez un moyen de vous en sortir. Vous parlez d’immunité collective, vous parlez de toutes ces choses différentes, vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez faire. Vous avez votre bulle, vous avez vos masques, vous’ J’ai le désinfectant. Et même cela ne peut pas tuer ce démon diabolique d’un virus. Il vous frappe quand vos amis, comme Gène [Simmons] et Paul [Stanley], tu piges. Et Sébastien Bach et Bruce Dickinson, et tous mes autres amis.

“Heureusement, ils n’ont pas été dévastés par cette chose horrible comme tant de gens l’ont été”, a-t-il poursuivi. “Mais nous devons le faire. Je pense que si les scientifiques avaient dit:” Écoutez, tout le monde s’accroche, si nous lui donnons encore un an ou deux, nous pensons que nous avons le vaccin qui va lui botter le cul ” mais ils ne l’ont pas fait, n’est-ce pas ? Ils viennent de dire qu’il y a un rappel qui arrive. Je serai le premier dans la file pour ça. Et puis c’est comme une loterie, parce que, encore une fois, je parlais à des amis jour avec certains groupes que je ne nommerai pas. Mais ils sont sortis depuis un moment et tout le monde va bien. L’équipe va bien, le groupe va bien. Ils font le truc de la bulle, ils font le truc du protocole. C’est comme une loterie, ce virus est, la façon dont il peut soudainement sortir de nulle part. Je sais que Gène et Paul, leur ensemble EMBRASSER [organization] faisait du mieux qu’ils pouvaient. Et pourtant, cela s’est introduit. C’est une chose horrible, horrible.

“Donc, nous devons nous battre. Nous devons vraiment nous battre. Je pense que c’est tout ce que nous pouvons faire. Et si jamais nous avions besoin de musique, si jamais nous devions être ensemble, c’est maintenant le moment que nous devons faire Et en parlant des fans, nous avons aussi nos protocoles en place pour les fans, avec [concert promoter] Pays vivant, qui font l’essentiel de cette tournée. Nous avons une excellente relation avec Pays vivant, et nous travaillons ensemble pour nous assurer que nous pouvons le rendre aussi sûr que possible. Parce qu’en fin de compte, vous avez quelque chose ou vous n’avez rien et personne ne veut de rien, n’est-ce pas ? Alors faisons de notre mieux et croisons les doigts, et s’il vous plaît, mon Dieu, ne laissez aucun d’entre nous être touché par cette horrible chose.”

JUDAS PRIEST a donné son premier concert en plus de deux ans le 15 août au Bloodstock en plein air festival, qui a eu lieu à Catton Park, Walton-on-Trent, Royaume-Uni. Les légendes britanniques du heavy metal, qui célèbrent leur 50e anniversaire, ont été rejointes par le guitariste Glenn Tipton pour trois chansons. Le groupe a également réservé un certain nombre de surprises dans son set, dont les toutes premières performances de “Un coup à la gloire” et “Envahisseur”, ainsi que plusieurs morceaux qui n’avaient pas été joués depuis longtemps, comme “Rocka Rolla (joué pour la première fois depuis 1976), “Excitateur” (première fois depuis 2005), “La patrouille de l’enfer” (première fois depuis 2009), “Une touche de mal” (première fois depuis 2005), “Agresseur dissident” (première fois depuis 2009) et “Ciel rouge sang” (première fois depuis 2012).

Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de JUDAS PRIESTle dernier album studio de , “Puissance de feu”. Il a été remplacé par “Puissance de feu” producteur d’albums Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

Comme il l’a fait à plusieurs reprises au cours des trois dernières années et demie, Tipton rejoint PRÊTRE sur scène sur Stock de sang pour le rappel, exécution “Dieux du Métal”, “Enfreindre la loi” et “Vivre après minuit”.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.