Rob Halford de Judas Priest en vedette dans la nouvelle campagne publicitaire de Plymouth Rock Insurance

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford fait l’objet d’une nouvelle campagne publicitaire de rocher de Plymouth.

Beaucoup d’annonces d’assurance utilisent des personnages de la culture pop. Il peut être un peu difficile de se rappeler quelle marque va avec quelle célébrité. Mais une seule marque d’assurance a le mot “rock” dans son surnom : rocher de Plymouth. Agence si créative Hé, allons-y proposé de rendre cette connexion indélébile avec une construction simple : A) le client a une expérience d’assurance positive, et B) le client obtient “Plymouth Rocked”.

Chaque scénario télévisé de 30 secondes demandait à un chanteur de rock en plein essor de chanter une phrase familière : « You got Plymouth Rocked ! Donc rocher de Plymouth embauché nul autre que Halford jouer le rôle de “Le rockeur.”

Mentionné Halford du projet : « Ça fait du bien d’être le premier pèlerin de heavy metal à s’associer avec rocher de Plymouth. J’ai eu une explosion (laser) sur ce projet.”

Chaque film met en scène un couple de tous les jours à la maison, se balançant avec le JUDAS PRIEST leader, car ils ont des interactions édifiantes et économiques avec rocher de Plymouth.

Réalisé par Cary Truelick de Films d’histoire vraie, les films — que l’on peut voir ci-dessous — ont été tournés en Robest la ville natale de Phoenix, en Arizona. Voyant Rob marcher de sa caravane au plateau dans la chaleur estivale de 116 degrés de l’Arizona – dans un manteau en cuir noir sur toute la longueur – était indélébile.

Hé, allons-y CCO Tim Cawley est un ASCAP auteur-compositeur qui a écrit la musique et les paroles des trois chansons de la campagne. “Entrer en studio avec Rob Halford? Vous n’allez pas passer une meilleure journée de travail que ça”, a-t-il dit. “Ne vous laissez pas tromper par son grognement menaçant. Rob était totalement facile à vivre et collaboratif – apportant son charisme de rock star dans la cabine vocale et sur le plateau. » La musique a été enregistrée à Studios Premier à Phoenix avec le producteur Jérémy Parker, également connu pour son travail avec PERTURBÉ, MUDVAYNE, NŒUD COULANT, GODSMACK et ÉVANESCENCE.

Cawley raconte BLABBERMOUTH.NET: “Autre qu’un caméo dans un Virgin Mobile annonce il y a plus d’une décennie (en tant que prêtre), c’est Robla toute première apparition d’un client publicitaire.”

La campagne – vantant les économies pour la maison et l’automobile, ainsi que des outils en ligne utiles – comprend la télévision, la vidéo en ligne, des bannières et la radio, et est lancée cette semaine.

Crédits:

Client – rocher de Plymouth



Agence – Hé, allons-y !



Société de production – Films d’histoire vraie



Réalisateur – Cary Truelick



Producteur exécutif – Katelyn Fukayama



DP – Alex Mitchell



CCO, rédacteur, musique et paroles – Tim Cawley



Voix principale: Rob Halford



DPE/Responsable de la conception : Mike Shaughnessy



Directeur artistique senior : Mikayla Belson



Producteur d’agence – Kaitlyn Medeiros



Directeur de compte – Lisa Gapinske



Chargés de comptes – Olivia Leete, Geenamarie Shuttleworth



Éditorial – Marie Grace Cronin, Evan Griffin



Coloriste – Mike Grasela



Enregistrer & Mixer – Mike Sécher, Brian Heidebrecht/Bande sonore



Producteur de musique: Jérémy Parker



Studio d’enregistrement musical – Studios Premier/Phénix



