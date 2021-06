Rob Halford de Judas Priest honoré en tant que colonel du Kentucky

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a été honoré par le Commonwealth du Kentucky avec le titre de colonel du Kentucky, décerné à des personnes en reconnaissance de réalisations remarquables ou de services exceptionnels.

Kentucky Colonel est la plus haute distinction décernée par le Commonwealth du Kentucky. Selon le site Web du secrétaire d’État du Kentucky, cela a commencé en 1813 au cours du deuxième mandat de Gouverneur Isaac Shelby après son retour de la tête de la milice du Kentucky lors d’une campagne très réussie pendant la guerre de 1812.

Le lundi (14 juin), Halford, qui partage principalement son temps entre des maisons à Phoenix, en Arizona et son Royaume-Uni natal, a partagé une photo de lui avec un certificat encadré signé par le gouverneur du Kentucky Andy Beshear et secrétaire d’état Michael Adams, et il a inclus le message suivant : “merci gouverneur et les habitants du Kentucky un grand honneur et une organisation qui fait de bonnes choses” #heavymetal #ink #tattoo #motivation #honor #good #vibes #group #kentucky #charity #community #sensibilisation #style #amour #famille #amis #fans #un #monde #paix #respect #tous les @kycolonels”.

Les colonels du Kentucky sont une organisation caritative à but non lucratif, et ceux qui sont nommés colonels, explique le site Web, sont des personnes qui “font un pas supplémentaire en matière de gentillesse, de bonne volonté et de fierté dans le Commonwealth du Kentucky”.

Parmi les autres colonels célèbres du Kentucky sont Robert Plante (LED ZEPPELIN), Dave Mustaine (MÉGADETH), John Lennon (LES BEATLES), Tommy Thayer (BAISER) et Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE).