Rob Halford de Judas Priest : « L’honnêteté vous apporte la paix »

Dans une nouvelle interview avec Marci plus sage du 95,5 KLOS station de radio, JUDAS PRIEST leader Rob Halford a parlé de son autobiographie récemment publiée, “Avouer”. Co-écrit avec Ian Gittin, le livre offre aux lecteurs un regard convaincant, sincère et honnête sur les luttes que l’homme de 69 ans a affrontées avec la toxicomanie et sa sexualité, ainsi qu’une exploration de sa musique et de ses nombreux contacts avec la controverse.

“C’est une chose vraiment importante à avoir dans votre vie – l’honnêteté”, Rob dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « ” ” ” ” ce que les gens pourraient dire. Tout ce genre de choses s’effondre. Donc, je pense que le plus gros obstacle est de trouver votre lieu de confort et d’équilibre. Et vous l’obtenez déjà en vivant votre vie. Vous devez juste vivre votre vie. “

Il a poursuivi: “Pour la plupart, la vie est difficile quoi qu’il arrive. Je pense que c’est un test – je pense que c’est un grand test, comment vous traitez les problèmes qui sont présentés. Vous marchez dans la rue, et tout à coup un grand gros rocher de métal lourd [comes] devant toi. Que fais-tu? Vous ne le contournez pas. Vous commencez juste à exploser et à le traverser. Donc, je pense que, pour moi, c’était l’une des plus grandes révélations – c’était juste de découvrir cette grande chose de… cette honnêteté vous apporte la paix. “

“Avouer” arrivé en septembre dernier via Livres Hachette. Dans le livre, Halford discute en détail de ce que c’était que de devenir la première icône du métal à annoncer qu’il est gay en 1998 lors d’un MTV interview, bien qu’il connaisse sa sexualité depuis l’âge de 10 ans. Bien que ses camarades de groupe et leur direction savaient qu’il était gay et acceptaient, il lui a été conseillé d’être discret étant donné la nature hétéro macho du monde du métal. Il parle également de survivre à des abus sexuels, ainsi que de ses luttes contre la dépression, la toxicomanie, la sobriété et le suicide de l’un de ses anciens partenaires. Il raconte également comment sa propre tentative de suicide en 1986 l’a conduit au programme de réadaptation qui lui a sauvé la vie.

Plus tôt cette semaine, JUDAS PRIEST a annoncé le report des dates de la partie nord-américaine de sa tournée du 50e anniversaire. Produit par Pays vivant, les “50 ans de heavy metal” le trek mettra en vedette SABATON comme ouvreurs. Il débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie, et se poursuivra jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Les billets pour les dates nouvellement annoncées seront mis en vente à partir de ce vendredi 11 juin à 10 h, heure locale à Ticketmaster. Les billets pour les dates de tournée annoncées précédemment sont disponibles dès maintenant.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.

Septembre dernier, JUDAS PRIEST et Publications Rufus a annoncé la publication du tout premier JUDAS PRIEST livre documentant la longue histoire du groupe au cours des 50 dernières années. Titré “Judas Priest – 50 ans de heavy metal”, le livre a été réalisé par David Argent, Ross Halfin et Jayne Andrews.



