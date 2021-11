Rob Halford de Judas Priest : Pourquoi j’ai décidé de rendre publique ma bataille contre le cancer de la prostate

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a parlé à l’Espagnol Mariskal Rock de sa décision de rendre publique son combat contre le cancer de la prostate. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est en rémission. Je compte mes bénédictions – grâce à Dieu. C’était une époque où… Vous savez, le timing est tout dans le rock and roll et le heavy metal. Et, bien sûr, cela se passait pendant la pandémie – le étapes initiales de la pandémie – le monde était donc complètement fermé. PRÊTRE aurait été un peu en pause de toute façon, car nous venions de faire trois fois le tour du monde avec [PRIEST‘s latest album] ‘Puissance de feu’, donc nous allions être sur une sorte de pause même si nous écrivions pour le nouvel album. Et donc j’ai pu m’occuper de trois choses, vraiment — promouvoir [my autobiography] ‘Avouer’, écrire un peu avec le groupe avant mon retour [home] à Phoenix, et ensuite régler cette affaire de cancer. »

Rob, qui a précédemment mentionné sa bataille contre le cancer dans le nouveau chapitre ajouté à l’édition de poche mise à jour de « Avouer », a poursuivi: « C’est juste un miracle ce qu’ils peuvent faire avec les soins de santé de nos jours, c’est absolument remarquable. Donc dans mon histoire, mon message principal est aux gars partout dans le monde, quand vous atteignez un certain âge, c’est très important que vous faites contrôler votre prostate, vos analyses de sang, vous faites une coloscopie. Ce sont toutes ces choses que les vieux mecs comme moi disent : « Attendez, attendez, attendez. » C’est la pire chose à faire. C’est donc en partie pour cette raison que je voulais faire passer le message. Et le fait qu’il soit sorti depuis un certain temps de toute façon – il est sorti depuis septembre dernier dans l’édition finale du ‘Avouer’ livre de poche – donc ça allait faire surface de toute façon. »

Halford a également abordé Richie Faulknerla récupération après la PRÊTRE guitariste a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors de la performance du groupe au Plus fort que la vie fête fin septembre. Faulkner a été transporté d’urgence à l’UofL Health – Hôpital juif où l’équipe de chirurgie cardiothoracique a eu besoin d’environ 10 heures pour effectuer une intervention chirurgicale vitale.

« Avec mes problèmes et juste parler de la façon dont des choses incroyables se sont produites dans ma vie avec la science médicale en particulier, quand vous pensez à ce que Richie vient de traverser récemment et les médecins miracles, les chirurgiens, les infirmières, tous ceux qui nous l’ont ramené, ces gens sont tout simplement incroyables », Rob mentionné.

« Tout est relatif dans la vie. Et vous ne traversez jamais la vie par vous-même; vous avez toujours des gens avec vous qui vous aident tout au long du chemin. Les fans ont aidé PRÊTRE tout au long de nos 50 ans. Et dans d’autres domaines de votre vie, en particulier avec votre santé, les gens sont là pour vous aider, les gens sont prêts à vous soigner, à vous remettre sur la route et à faire tout ce que vous voulez faire.

« Alors, ouais, je me sens bien, » Halford ajoutée. « Je me sens positif. Richie ça fait du bien. Il se sent positif. Je lui ai parlé il y a quelques jours à peine. Il sonnait bien au téléphone. Nous avons longuement discuté de la tournée et de tout ce qu’il nous reste à faire PRÊTRE. Le voyage ne se termine jamais. »

Dans « Avouer », Halford a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer après avoir ressenti des symptômes pendant au moins quelques années.

« J’ai ressenti une combinaison de choc, d’horreur et, curieusement, de soulagement – ​​au moins maintenant je le sais !…« Est-ce que je vais mourir ? » », a-t-il écrit. » C’était tout ce à quoi je pouvais penser. Je connais des gars qui sont morts d’un cancer de la prostate. ‘Non, tu ne vas pas mourir, Rob,’ mentionné Dr Ali. »

En juillet 2020, Rob subi une prostatectomie, une opération au cours de laquelle toute la prostate est enlevée ainsi qu’une partie du tissu qui l’entoure, y compris les vésicules séminales. Après que d’autres cancers eurent été découverts plus tôt cette année, il a subi des traitements de radiothérapie en avril et mai et a finalement obtenu la paix en juin. Il a également subi une appendicectomie après la découverte d’une tumeur sur son appendice.

« Ça a été une année épuisante, je ne peux pas le nier, mais je suis ravi d’en être sorti », Halford écrit dans le livre. « J’ai l’impression d’avoir eu le contrôle technique le plus complet qu’un dieu du métal puisse avoir. »

L’homme de 70 ans a déclaré que sa vision de sa bataille contre le cancer avait changé après avoir regardé une publicité pour l’hôpital pour enfants de Phoenix. « Cela montrait des enfants atteints de cancer », a-t-il déclaré. « Certains seulement des bébés. Ils étaient allongés là, avec des tubes qui sortaient d’eux, se battant pour leur vie. Ils ne savaient pas ce qui se passait… Cela me faisait totalement honte de moi-même; Rob, comment oses-tu être si égoïste ? Et à partir de cette seconde, je change toute mon attitude mentale envers ma maladie. »

Halfordlutte contre le cancer et FaulknerLes dissections aortiques cardiaques aiguës ne sont pas les seules craintes pour la santé des membres de PRÊTRE ont dû faire face ces dernières années. PRÊTRE guitariste Glenn Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de « Puissance de feu ». Il a été remplacé par « Puissance de feu » producteur Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

« Avouer » est sorti en septembre 2020 via Livres Hachette. Il a été écrit avec Ian Gittin, co-auteur de « Les journaux d’héroïne » par Nikki Sixx.