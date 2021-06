Rob Halford de Judas Priest réfléchit à son coming out gay sur Mtv : “C’était très imprévu”

Pour célébrer le mois de la fierté, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford connecté avec Pomme Musique‘s Hattie Collins pour parler d’être un jeune musicien gay à la fin des années 1970. Rob partagé la difficulté des pressions sociales qui l’empêchent de sortir, écrivant « Accord brut » inspiré par l’idée de Fire Island et son histoire de coming-out imprévue.

Parlant de ce que c’était que de devenir la première icône du métal à annoncer qu’il est gay en 1998 lors d’un MTV entretien, bien qu’il connaisse sa sexualité depuis l’âge de 10 ans, Halford dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était magnifique. C’était très imprévu. C’était l’une de ces choses où je suis MTV à New York, je parle d’un projet sur lequel je travaillais, et au cours de la conversation décontractée – nous parlions de la musique globale, de la direction et des sentiments – et j’ai dit quelque chose du genre : ” Eh bien, parlant en tant qu’homosexuel… blah blah blah blah blah.’ Et puis j’ai entendu le presse-papiers du producteur rebondir sur le sol. C’était une de ces inspirations vives et gaies : « Oh mon Dieu ! Il est sorti. Et donc j’étais là. Et j’ai fait l’interview. Et puis je suis retourné à l’hôtel et je suis retourné dans ma chambre. Et [I was, like], ‘Maintenant, tout le monde sait.’ Et puis, bien sûr, cela a fait la une des journaux. Et c’était ça.”

En octobre dernier, Halford a parlé à New York Q104.3 radio sur son autobiographie récemment publiée, “Avouer”, dans lequel il décrivait en détail comment il lui était conseillé d’être discret sur son homosexualité étant donné la nature hétéro macho du monde du métal, même si son PRÊTRE les membres du groupe et leur direction savaient qu’il était gay et acceptaient.

“Quand je lis l’audio pour ‘Avouer’, c’est à ce moment-là que ça a vraiment commencé à me frapper émotionnellement”, Halford mentionné. « .

“Je ne suis pas unique dans la question de trouver votre propre identité sexuelle, mais certainement la façon dont j’ai essayé d’équilibrer cela dans ma vie professionnelle en tant que musicien était difficile; c’était difficile”, a-t-il poursuivi. “Et nous expliquons en détail comment je ne pouvais pas aller dans des clubs ou des bars par peur d’être reconnu et que cela frappe la presse, et blah blah blah, juste parce que le monde était alors un endroit différent. Bien sûr, la découverte à long terme, quand je suis sorti, célèbre le MTV dans le [late] années 90, quand j’étais dans le 2WO bande avec Jean 5, était que c’était l’exemple le plus parfait de la façon dont la communauté metal est si tolérante, inclusive et accueillante des gens de partout.

“Il n’y a pas d’étiquettes sur nous dans la communauté metal; nous sommes juste tous ensemble,” Rob ajoutée. “Je pense que c’est en quelque sorte lié au fait que le métal, pendant très longtemps, était, comme… Dans le rock and roll, tout le monde faisait du heavy metal : ‘Oh, mec, c’est quoi ce truc ? Ce n’est rien. valeur.’ Mais nous savions, en tant que maniaques du métal, que c’était notre musique ; c’est ainsi que nous nous exprimions. Nous aimons écouter cette musique, être ensemble à la maison en l’écoutant. Plus important encore, aller à des concerts ensemble. ces jours aussi vite que possible. Ainsi, tout cela est discuté en détail dans ‘Avouer’.”

“Avouer” arrivé en septembre via Livres Hachette. Il a été écrit avec Ian Gittin, co-auteur de “Les journaux d’héroïne” par Nikki Sixx.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).