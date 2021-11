Rob Halford de Judas Priest sur la chirurgie salvatrice de Richie Faulkner : « Le Seigneur est intervenu »

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a offert une mise à jour sur Richie Faulknerla récupération après la PRÊTRE guitariste a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors de la performance du groupe au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky, fin septembre. Faulkner a été transporté d’urgence à l’UofL Health – Hôpital juif où l’équipe de chirurgie cardiothoracique a eu besoin d’environ 10 heures pour effectuer une intervention chirurgicale vitale.

Parler au « Phénomènes de vitesse » émission de radio, Rob dit à propos de son compagnon de groupe (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il se porte remarquablement bien. Il a revu ses médecins récemment, qui ont réalisé ce miracle de la chirurgie, et ils sont ravis de la façon dont il répare et guérit.

« C’était une nuit incroyable » Halford a continué. « Nous avons eu ce spectacle fantastique au Plus fort que la vie festival dans le Kentucky. Et le spectacle se passait bien. Et puis nous sommes sortis de scène. ‘Où est Richie?’ Les ambulanciers s’occupent de lui. Il se passe quelque chose. Sans entrer dans trop de détails, moins d’une heure plus tard, il était dans près de 11 heures de chirurgie cardiaque.

« Je vais vous dire en quoi c’est un miracle. Le Seigneur est intervenu, car tout est une question de timing. Il était à peine à 10 minutes de l’un des plus grands chirurgiens cardiaques au monde – une équipe, une grande équipe de personnes – alors ils y est entré rapidement.

« Quand je lui parlais, il se déshabillait et s’habillait pour aller à l’hôpital, et à ce moment-là, son aorte s’était rompue et sa poitrine se remplissait de sang. Mais son médecin a dit qu’il avait tellement d’adrénaline – et ça ça se passe dans le sport, les gars jouent avec n’importe quoi cassé, votre adrénaline vous pousse à travers. Alors il est allé à l’hôpital et ensuite cette incroyable équipe de rêve de chirurgiens lui a sauvé la vie. C’est un miracle absolu.

« Parce que vous savez ce que c’est. Avec les gars – je suppose que tout le monde, dans une certaine mesure – mais avec les gars, ‘Oh, je serai tout…’ Parce que nous allions aller à Denver ce soir-là – nous allions prendre le avion et prendre l’avion pour Denver. Il aurait pu dire : ‘Déterminons ça quand nous arriverons à Denver.’ Que se serait-il passé s’il avait fait ce geste ? Il a suivi les conseils.

« Toujours écouter ces professionnels, surtout maintenant » Rob ajoutée. « Écoutez-les – quelque chose qui est si précieux, écoutez les experts, car ils connaissent les meilleures solutions.

« Alors, merci. Il va bien, il va bien. Toutes ces dates que nous avons dû déplacer sont en train d’être déplacées au moment où nous parlons, et nous devrions faire une annonce assez bientôt sur le report des dates.

« Nous remercions nos fans d’avoir été si patients pour nous. Richie à travers le monde – il y a eu beaucoup d’amour et de prières pour ce gars – et ça marche très bien. »

Faulkner eu « un anévrisme aortique et une dissection aortique complète » en interprétant la chanson de clôture de PRÊTREest fixé le dernier jour de Plus fort que la vie. Faulkner a déclaré plus tard dans un communiqué : « Alors que je regarde des images du Plus fort que la vie Festival au Kentucky, je peux voir sur mon visage la confusion et l’angoisse que je ressentais en jouant ‘Anti douleur’ alors que mon aorte s’est rompue et a commencé à répandre du sang dans ma cavité thoracique. »

Deux semaines après son opération, Faulkner a dit aux journalistes comment il se sentait en jouant « Anti douleur » avec ses camarades à Plus fort que la vie: « Je suis devenu un peu étourdi. Ça n’a pas disparu. Je ne me suis jamais évanoui auparavant. Je ne me suis jamais évanoui, mais je savais que j’avais l’impression que j’allais m’évanouir dans une minute.

« Heureusement, c’était à peu près à mi-chemin de la chanson », a-t-il poursuivi. « Alors évidemment, je devais finir la chanson. Si j’avais su à quel point c’était important, peut-être que je serais parti un peu plus vite. Mais je pense que c’est tout l’intérêt pour moi. Je n’avais aucune idée de ce que c’était. «

Faulkner a déclaré qu’il avait ressenti une vive douleur alors qu’il descendait de scène. « C’est à ce moment-là qu’il a explosé », a-t-il déclaré.

« Plus j’en lis, plus c’est étonnant pour moi de penser que je suis même arrivé à l’hôpital », a-t-il ajouté. « Le temps pendant lequel j’ai réellement souffert et quand je suis arrivé à l’hôpital et quand nous avons été opérés, c’était beaucoup de temps. Plus j’en lisais, plus incroyable – ce laps de temps – Je ne sais pas comment je suis encore là aujourd’hui. »

Les anévrismes de l’aorte sont « des renflements en forme de ballon dans l’aorte, la grande artère qui transporte le sang du cœur à travers la poitrine et le torse », selon les États-Unis Centres de Contrôle des Maladies. Les dissections se produisent lorsque « la force de pompage du sang peut diviser les couches de la paroi artérielle, permettant au sang de s’écouler entre elles ».

Après Plus fort que la vie, JUDAS PRIEST reporté le reste des dates américaines de sa tournée reprogrammée du 50e anniversaire, surnommée « 50 ans de heavy metal ». La randonnée a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et devait se poursuivre jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.