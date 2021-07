Rob Halford de Judas Priest sur la façon de traverser la pandémie: “Écoutez les scientifiques, pas les politiciens”

Lors d’une apparition sur le “Tous les exces$$” podcast avec Danny Zelisko et Tim Richards, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a discuté de la prochaine tournée nord-américaine du groupe, qui marquera la première série de spectacles des légendes britanniques du heavy metal depuis juin 2019.

“Nous commençons à Reading, en Pennsylvanie en septembre. Nous avons donc une grâce salvatrice de temps en temps”, a-t-il déclaré, faisant référence aux restrictions de voyage internationales vers les États-Unis depuis le Royaume-Uni et d’autres pays, y compris ceux du Union européenne. “Je parlais justement à Martin, notre responsable de la production, des vols de retour vers les États-Unis, et j’aimerais avoir l’impression que, espérons-le, les couloirs entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont complètement ouverts. Je pense que vous devrez toujours en faire la preuve. vaccins et un test avant de monter dans l’avion. Mais vous pourrez descendre de l’avion, car cet avion sera l’endroit le plus sûr au monde. Une fois que vous montez à bord, vous en sécurité, puis descendez et retournez dans le monde, j’espère que vous n’aurez pas à passer par les cerceaux et tout ce que vous devez faire maintenant lorsque vous arrivez à l’une ou l’autre des extrémités. Mais, écoutez, je pense que vous faites ce que vous “Je dois faire. Vous écoutez les scientifiques, pas les politiciens, et nous nous en sommes sortis.”

“Chacun d’entre nous a été touché par cette pandémie”, a-t-il poursuivi. “Chaque personne sur la planète, d’une manière ou d’une autre, a été touchée, et nous avons tous dû apporter les changements de sécurité nécessaires.

“Compte tenu de la gravité de cette pandémie, de la façon dont les scientifiques ont travaillé si efficacement et si brillamment pour obtenir un vaccin si rapidement, c’est remarquable”, a-t-il ajouté. Halford ajoutée. “C’est absolument remarquable la façon dont la technologie a tellement progressé et ils font beaucoup de choses sur ordinateur – ADN et virus, bla bla bla. C’est juste une bénédiction que ce vaccin ait pu être créé si rapidement. “

Le mois dernier, JUDAS PRIEST a annoncé le report des dates de la partie nord-américaine de sa tournée du 50e anniversaire. Produit par Pays vivant, les “50 ans de heavy metal” le trek mettra en vedette SABATON comme ouvreurs. Il débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se poursuivra jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.

Cet automne, JUDAS PRIEST sortira un coffret en édition limitée gigantesque qui comprendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Il s’agit de la sortie la plus complète de musique inédite que le groupe ait réalisée à partir de ses vastes archives – un vrai régal pour les fans. Restauré et mixé par Tom Allom à La Cucina W8 et maîtrisé par Alex Wharton à Studios d’Abbey Road, cette version spéciale sortira le 15 octobre via Sony Musique.



