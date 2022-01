Rob Halford de Judas Priest sur le fait de rester sobre pendant 36 ans : « Je vis un jour à la fois »

JUDAS PRIEST leader Rob Halford, qui fêtera le 36e anniversaire de sa sobriété ce jeudi 6 janvier, a expliqué à l’Espagnol Mariskal Rock comment il a réussi et évité l’envie de rechuter depuis 1986. « J’y pense tout le temps », a-t-il déclaré à propos de buvant de l’alcool. « C’est une dépendance. Quand je regarde le Cardinaux Phénix jouer à la télévision l’autre jour, il y a constamment des publicités pour de la bière et de l’alcool et tout ça. Et je sais que c’est là. Et c’est une tentation. Vous devez donc avoir tous les outils mentaux prêts pour vous aider à traverser cette instance. Parce que c’est une question d’instances. Et je vis un jour à la fois. Je vis au jour le jour depuis 35 ans maintenant. Et c’est tout ce qui compte. C’est le moment. Vous vivez dans l’instant — pas hier, pas demain ; la neige. Et vous devez être prêt pour le moment où ce petit diable de bière vient sur votre épaule et vous dit : « Allez, Rob. Buvez un peu de bière. ‘Va te faire foutre.’ [Laughs] Parce que je ne veux plus ressentir ça, mec. Je ne veux pas être cette personne. J’étais malheureux. Je n’étais pas content. J’étais mauvais avec les gens. Je ne veux plus revivre ça. Cela fait aussi partie de ma recherche d’un équilibre dans ma vie de tous les jours. »

Rob a déjà parlé de la façon dont il parvient à rester propre sur la route dans une interview en 2020 avec le « À travers le Conseil » Podcast. « Ce n’est pas facile », a-t-il déclaré à l’époque. « C’est vraiment un jour à la fois. Vous disposez de tous les outils et ressources de votre expérience de réadaptation. Je les utilise tous les jours. C’est en grande partie comme des notes mentales – parler des choses. Parfois, je les parle une grande partie est interne, donc c’est vraiment vital au niveau de la sobriété au quotidien.

« Quand j’étais en cure de désintoxication [in 1986], il y a l’anonymat en cure de désintoxication, mais en même temps, tu dois raconter à tout le monde l’histoire de ta vie, pour que tout le monde sache ce que j’ai fait. Et je me souviens que nous avons parlé du fait que je vais retourner dans ce monde de sexe, de drogue, de rock and roll et d’alcool. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire face, car ce ne sera pas une réimmersion progressive dans la société, pour ainsi dire. Je ne pourrai pas faire de petits pas ; Je vais juste aller directement dans le grand bain. Je ne peux pas aller au travail et dire à mes camarades de groupe : ‘Tu ne peux pas boire. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, parce que c’est le contrôle. Acceptez votre impuissance.

« Je ne pense pas que nous ayons jamais eu une conversation assise à ce sujet dans le groupe, mais je pense qu’il y avait de l’attention et de la compréhension – comme c’est toujours le cas. » Halford a continué. « Mais je serais la dernière personne à dire que je dois établir un ensemble de règles, car alors toute cette histoire de vivre ma vie selon mes conditions [turns into something] vous poussez d’autres personnes : « Eh bien, maintenant, vous ne pouvez pas faire ceci », « Vous ne pouvez pas faire cela. » C’est juste de l’hypocrisie au plus haut niveau.

« Même maintenant, quand nous volons après un spectacle, et que les gars prennent une bière ou un cocktail ou autre, mec, j’adorerais cette bière froide. J’adorerais une limace de Jack and Coke. Je peux la sentir, Parce que nous sommes dans un avion ensemble. C’est comme ce petit ange d’un côté et le diable de l’autre. Ma pensée instantanée est que je ne veux plus jamais être malade. Je ne veux plus jamais me sentir aussi mal. Je veux être à nouveau dans cet endroit terrible, sombre et solitaire. C’est donc éphémère. Mais, encore une fois, c’est toujours là.

« Quand je suis à la maison, surtout [during] cette chose COVID, [my longtime partner] Thomas ne boit pas. Quand j’ai rencontré pour la première fois Thomas, il a arrêté de boire. C’est donc un soutien pour moi. Je ne m’occupe jamais vraiment d’alcool ou de drogues quand je ne travaille pas. Mais, ouais, quand mes fans, ou quand PRÊTRE les fans viennent nous voir, ouais, ils vont boire des verres ; ils pourraient avoir quelques spliffs [and] faire quoi que ce soit d’autre de manière récréative. Ils y ont droit. Et ils vivent leur vie et ils font la fête et ils s’amusent comme ils le devraient. Ils n’ont pas de problème d’alcool; ils n’ont pas de toxicomanie. Il y a des gens qui peuvent profiter de ces choses dans la vie et c’est [has] aucun effet sur eux, au sens physique et au sens mental.

« Donc, c’est un miracle absolu, » Halford ajoutée. « Je peux seulement dire que c’est un miracle que je sois allé aussi loin du 6 janvier 1986 au 1er décembre 2020 sans glisser une seule fois. Et je ne me vante pas, car c’est tout le passé – c’est le passé; c’est parti . Je vis dans l’instant. Je ne pense pas à hier ou à demain ; je vis maintenant. Mais je suis reconnaissant d’avoir pu aller aussi loin sans échouer. Ne pas échouer – ce n’est pas le bon mot. Sans une glissade du wagon – quel que soit le terme. Je suis reconnaissant d’avoir pu aller jusqu’ici et de rester propre et sobre. Parce que si je ne l’avais pas fait, qui sait où je serais allé et où j’aurais été fini? »

Halford précédemment crédité sa croyance en une puissance supérieure pour l’avoir aidé dans son rétablissement. « Quand je suis devenu abstinent et sobre, cela a été un changement majeur dans ma vie », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur LA HAINE RACE leader Jamey Jastapodcast officiel de, « Le spectacle de Jasta ». « Et une partie de mon rétablissement consiste simplement à avoir cette croyance en une puissance supérieure. Et cela fonctionne. Cela fonctionne, mec. C’est vraiment, vraiment important. »

Halford a ajouté : « Il y aura probablement des gens qui écouteront [this] podcast qui n’ont rien de tel dans leur vie, et c’est super ; tout est question d’acceptation. Mais je dis toujours aux gens, si vous y pensez, la chose la plus simple que je fais est de prier. Je prie beaucoup, en fait. Et même si vous ne croyez pas en la prière, essayez-le. Priez pour une bonne journée, ou priez simplement pour votre ami, ou quoi que ce soit. Et c’est incroyable, mec, parce que ça marche absolument. Je vous garantis que ça marche vraiment. Et maintenant je sonne comme [American evangelical Christian evangelist] Billy Graham, mais j’essaie juste d’exprimer certaines des choses qui sont importantes pour moi au quotidien et qui me permettent de monter sur scène chaque soir et de faire mon travail. »

Dans une interview avec Le rock classique revisité, Halford a déclaré qu’il avait arrêté de consommer des substances parce qu’il « en avait marre de se sentir malade et fatigué. Je me souviendrai toujours du premier spectacle que j’ai fait propre et sobre… C’était au Nouveau-Mexique, à Albuquerque », se souvient-il. « Je me sentais littéralement élevé, car tout arrivait avec une telle clarté. J’ai pu vraiment… apprécier la performance de JUDAS PRIEST sans avoir toutes les autres choses devant lui. Depuis ce jour, c’est un miracle. »

Halford a ajouté : « Tout le monde doit faire face à des choses dans sa vie à un moment donné. [doesn’t have to] être de l’alcool et de la drogue. Vous pouvez manger trop, ou vous ne pouvez pas faire d’exercice, ou quoi que ce soit… Il n’est pas facile de rester propre et sobre dans le rock and roll. Les tentations sont nombreuses du moment où vous vous réveillez au moment où vous vous endormez, surtout lorsque vous êtes sur la route. [But] Je pense que nous sommes parmi les personnes les plus fortes, mes amis et mes frères sobres dans le métal. »

Rob a passé une grande partie de la dernière année et demie à promouvoir son autobiographie, « Avouer », arrivé en septembre 2020 via Livres Hachette. Il a été écrit avec Ian Gittin, co-auteur de « Les journaux d’héroïne » par Nikki Sixx.