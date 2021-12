Rob Halford dit que Glenn Tipton jouera sur le prochain album de Judas Priest : « Quel que soit le travail qu’il fait, il est précieux »

JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a parlé à Mariskal Rock d’Espagne de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe aux années 2018 « Puissance de feu » album. « Lentement mais sûrement, ces choses s’assemblent ; c’est ce que nous avons toujours fait », a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et généralement, lorsque nous partons en tournée mondiale, nous tournons généralement pour soutenir un nouveau record. Nous avons fait quelque chose d’un peu différent cette fois parce que c’était l’année de célébration du 50e anniversaire, qui va pousser l’année prochaine maintenant .

« Ça sonne bien, mec. Ça sonne vraiment fort », a-t-il poursuivi. « Je suis à nouveau très excité pour nos fans. Je pense que ce sera une autre belle démonstration de la passion que nous avons toujours en tant qu’écrivains et en tant que joueurs de comprendre cela et de libérer du nouveau métal.

« Nous avons un tas de trucs. Je ne sais pas quand vous et moi avons parlé pour la dernière fois, mais depuis lors, nous avons eu cette seule grande session d’écriture – mars, quelle que soit l’année; pas cette année, mais l’année dernière, je pense que c’était. Et puis un autre avant le Stock de sang Festival [in August]. Nous avons donc un groupe d’identifiants fort, fort[eas]… Eh bien, ce sont plus que des idées – ce sont des chansons terminées. Nous ne sommes pas encore entrés en pleine production.

« Ça va être génial », a-t-il ajouté. « Ça va être un très, très bon moment. »

Halford a également offert une mise à jour sur la santé PRÊTRE guitariste Glenn Tipton qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt. Tipton a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’abstenir d’activités de tournée à l’appui de « Puissance de feu ». Il a été remplacé par « Puissance de feu » producteur Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

Demandé si Tipton participera aux sessions d’enregistrement pour PRÊTREle prochain album de , Rob a dit : « Il y a des façons de faire ça. Glenn peut encore jouer de la guitare. Il le joue différemment, mais il peut toujours jouer. Il est sorti avec nous sur Stock de sang récemment [and played] « Dieux du métal », ‘Enfreindre la loi’ et « Vivre après minuit », Je pense que c’était. Il peut jouer. Il sera donc sur ce prochain album. Quel que soit le travail qu’il fait, il est précieux, vraiment important. Il est membre de JUDAS PRIEST. Il est toujours là. Il est toujours un élément important de ce groupe et de ce que ce groupe représente, en particulier dans le sens de l’écriture. Il a apporté une contribution massive aux chansons que nous avons jusqu’à présent. Et nous continuerons à écrire — nous continuerons à rassembler les idées. Parce que tu ne peux jamais arrêter d’écrire. Le calendrier vous le dit, le label dit : ‘Nous aimerions un disque bla bla’, car cela prend des mois de préparation, puis des mois de promotion. Et l’horloge tourne.

« Alors, oui, il est bon, mec. Il est toujours un combattant. Il ne laisse jamais rien l’arrêter. Il est une grande force pour les personnes qui vivent leur vie de manière active et productive avec la maladie de Parkinson. Donc, il est toujours très [like] cette ‘Pas de capitulation’ chanson – un héros du heavy metal. »

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Halford rejoint le groupe en 1973 et Tipton signé en 1974. Rob la gauche PRÊTRE au début des années 90 pour former son propre groupe, puis revient à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Richie Faulkner.

Certains des autres membres de PRÊTRE ont également dû faire face à divers problèmes de santé au cours des dernières années. Halford a récemment révélé publiquement qu’il avait lutté contre le cancer de la prostate pendant la pandémie. Il a précédemment mentionné sa bataille contre le cancer dans le nouveau chapitre ajouté à l’édition de poche mise à jour de son autobiographie, « Avouer ». Dans « Avouer », Halford a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer après avoir ressenti des symptômes pendant au moins quelques années.

En juillet 2020, Rob subi une prostatectomie, une opération au cours de laquelle la totalité de la prostate est retirée ainsi qu’une partie des tissus qui l’entourent, y compris les vésicules séminales. Après que d’autres cancers eurent été découverts plus tôt cette année, il a subi des traitements de radiothérapie en avril et mai et a finalement obtenu la paix en juin. Il a également subi une appendicectomie après la découverte d’une tumeur sur son appendice.

Faulkner a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors de la performance du groupe au Plus fort que la vie fête fin septembre. Faulkner a été transporté d’urgence à l’UofL Health – Hôpital juif où l’équipe de chirurgie cardiothoracique a eu besoin d’environ 10 heures pour effectuer une intervention chirurgicale vitale.



