Rob Halford dit que le prochain album de Judas Priest aura son propre « personnage distinct »

Dans une récente interview avec un critique musical japonais et personnalité de la radio Masa Ito de TVK‘s « Ville de rock », JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 « Puissance de feu » LP. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ce prochain PRÊTRE l’album sera tout aussi plein de caractère séparé. JUDAS PRIEST est ‘Anti douleur’; JUDAS PRIEST est « Acier britannique »; JUDAS PRIEST est « Crier de vengeance »; JUDAS PRIEST est ‘Péché après péché’. Chaque album a ses propres jambes, ses propres bottes en métal.

« Nous avons toujours dit que même si nous sommes un groupe de heavy metal, nous ne laissons pas cela nous confiner ; nous ne laissons pas le heavy metal nous mettre dans une boîte », a-t-il poursuivi. « Nous pensons que le heavy metal est la liberté – la liberté musicale. Alors quand nous avons joué [the] Stock de sang [Open Air festival in August] et vingt mille maniaques du métal chantaient « Je suis ton amoureux du turbo », c’est du métal. Et puis, vingt minutes plus tard, vingt mille maniaques du métal se disent : « C’est l’analgésique », c’est du métal. De deux mondes différents — du ‘Turbo’ monde et de la ‘Anti douleur’ monde – mais c’est toujours du heavy metal. Et cela, je pense, a toujours été ce qui définit JUDAS PRIEST dans un endroit que personne d’autre n’explore. Et c’est pourquoi j’ai l’impression que lorsque nos fans japonais entendent ça JUDAS PRIEST fait un nouvel album de métal, ils savent qu’ils vont avoir quelque chose qu’ils n’ont jamais entendu auparavant, ils vont avoir les sons, ils vont avoir les chansons, ils vont avoir les compositions et les dispositions d’une manière qui, encore une fois, est nouvelle; c’est frais.

« Je pense que c’est aussi en partie pourquoi nous avons duré 50 ans dans notre propre monde, dans le PRÊTRE monde – c’est parce que lorsque nous commençons à nous asseoir et à écrire, comme j’ai écrit avec Glenn [Tipton, PRIEST guitarist] et avec Richie [Faulkner, PRIEST guitarist], en interne, nous savons, nous pensons à nos fans, nous pensons à l’excitation que ressentent nos fans, nous pensons à ce que nos fans se demandent ensuite PRÊTRE l’album contiendra. Et nous savons que nos fans sont aussi pleins d’aventure, d’acceptation, d’ouverture d’esprit et de liberté que JUDAS PRIEST c’est quand on [come together] pour faire ces nouvelles chansons de métal.

« Alors, ouais, chaque PRÊTRE album — si vous regardez la couverture de ‘Point d’entrée’, vous pouvez entendre les chansons dans votre tête ; si vous regardez la couverture de ‘Puissance de feu’, vous pouvez entendre les chansons dans votre tête. C’est le même groupe, mais ce sont deux dimensions différentes. Et c’est ce qui fait JUDAS PRIEST, encore une fois, unique. Il n’y a pas d’autre groupe de heavy metal comme JUDAS PRIEST, et nous en sommes très fiers. »

En mars dernier, Halford confirmé que PRÊTREle prochain album verra le groupe se réunir avec le « Puissance de feu » équipe de production composée du producteur britannique Andy Sneap, collaborateur de longue date Tom Allom et ingénieur Mike Exeter (SABBAT NOIR).

Halford a récemment rendu public son combat contre le cancer de la prostate. En juillet 2020, Rob subi une prostatectomie, une opération au cours de laquelle toute la prostate est enlevée ainsi qu’une partie du tissu qui l’entoure, y compris les vésicules séminales. Après que d’autres cancers eurent été découverts plus tôt cette année, il a subi des traitements de radiothérapie en avril et mai et a finalement obtenu la paix en juin. Il a également subi une appendicectomie après la découverte d’une tumeur sur son appendice.

PRÊTRE a été contraint d’annuler le reste de sa tournée américaine d’automne 2021 après Faulkner a subi une dissection aortique cardiaque aiguë pendant la performance du groupe au Plus fort que la vie fête fin septembre. Faulkner a été transporté d’urgence à l’UofL Health – Hôpital juif où l’équipe de chirurgie cardiothoracique a eu besoin d’environ 10 heures pour effectuer une intervention chirurgicale vitale.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).