Rob Halford enfile un pull de Noël laid Judas Priest pour un nouveau message vidéo « Joyeux Noël »

Rob Halford a enfilé un JUDAS PRIEST pull de Noël moche alors qu’il partageait un nouveau message vidéo « Joyeux Noël » pour ses fans via Instagram. Découvrez-le ci-dessous.

Rob a sous-titré la vidéo: « » Joyeux Noël, l’amour et la paix soient avec vous » heavy metal #ink #christmas #love #family #friends #fans #one #world #peace #respect #all « .

Halford a récemment révélé publiquement qu’il avait lutté contre le cancer de la prostate pendant la pandémie. Il a précédemment mentionné sa bataille contre le cancer dans le nouveau chapitre ajouté à l’édition de poche mise à jour de son autobiographie, « Avouer ». Dans « Avouer », Halford a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer après avoir ressenti des symptômes pendant au moins quelques années.

En juillet 2020, Rob subi une prostatectomie, une opération au cours de laquelle la totalité de la prostate est retirée ainsi qu’une partie des tissus qui l’entourent, y compris les vésicules séminales. Après que d’autres cancers eurent été découverts plus tôt cette année, il a subi des traitements de radiothérapie en avril et mai et a finalement obtenu la paix en juin. Il a également subi une appendicectomie après la découverte d’une tumeur sur son appendice.

JUDAS PRIEST a récemment annoncé le report « 50 ans de heavy metal » Dates de la tournée nord-américaine de mars à avril 2022. Le soutien pour le trek viendra de QUEENSRŸCHE.

JUDAS PRIEST a été contraint de reporter environ deux douzaines de spectacles nord-américains lors de sa tournée du 50e anniversaire reprogrammée fin septembre après que le guitariste du groupe Richie Faulkner a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors d’une représentation au Plus fort que la vie Festival. Il a fini par subir une intervention chirurgicale vitale de 10 heures à une courte distance au Rudd Heart and Lung Center de l’UofL Health – Hôpital juif de Louisville, Kentucky.

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Halford rejoint le groupe en 1973 et guitariste Glenn Tipton signé en 1974. Rob à gauche PRÊTRE au début des années 90 pour former son propre groupe, puis revient à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Faulkner.

Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été atteint de la maladie au moins cinq ans plus tôt – mais a annoncé début 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée pour soutenir le dernier album du groupe, « Puissance de feu ». Il a été remplacé par « Puissance de feu » producteur Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.



Mots clés: Judas Priest

