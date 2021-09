Rob Halford explique le “taureau gigantesque, énorme et gonflable” de Judas Priest

JUDAS PRIESTla première tournée de l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Le trek nord-américain a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se terminera le 5 novembre à Hamilton, en Ontario, au Canada. Interrogé dans une nouvelle interview avec Minute de vie ce que les fans peuvent s’attendre à voir à chaque concert de la tournée, PRÊTRE chanteur Rob Halford dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, c’est unique. JUDAS PRIEST est devenu célèbre non seulement pour notre musique mais pour le show, le spectacle que l’on donne depuis des décennies… On vous laisse un souvenir métal indélébile, alors quand vous avez vu ou été témoin d’un JUDAS PRIEST spectacle, qui vit dans votre cœur et votre esprit pour toujours. C’est donc une opportunité pour nous de vraiment faire ces choses mais dans une nouvelle dimension. Nous avons créé cet ensemble vraiment cool – c’est comme une usine.

“Quand j’étais enfant, quand on grandissait dans les Midlands [part of the U.K.], nous étions entourés par l’industrie lourde, les aciéries, les usines sidérurgiques et tout le reste », a-t-il poursuivi. « Donc, nous vous emmenons en quelque sorte dans ce que nous appelons le JUDAS PRIEST métallurgie, où le métal est fabriqué. Et c’est ainsi que nous nous entourons. Nous avons un spectacle d’éclairage spectaculaire sur lequel nous avons toujours mis l’accent, de grandes choses se passent sur les écrans vidéo, ce que nous portons… Et quelques choses folles, comme ce gigantesque taureau gonflable qui fait la moitié de la taille du scène, parce que d’où nous venons à Birmingham, c’est célèbre pour cette arène, comme on l’appelait. Et les taureaux qui étaient vendus là-bas dans le cadre du commerce et ainsi de suite, ils sont en quelque sorte synonymes de cela. Donc, nous avons cette chose qui se passe à la fin du spectacle, et les gens [are, like,] ‘Oh mon Dieu! Est-ce réel?’

“C’est juste une super, super soirée et une célébration de tout ce que vous connaissez et aimez JUDAS PRIEST, ” Halford ajoutée. “Mais la musique ouvre la voie. Nous avons toujours dit que vous ne pouvez pas construire toutes ces choses autour de chansons qui ne lui correspondent pas. Nous l’avons donc fait – nous l’avons fait encore et encore. Alors nous avons une super setlist, une setlist vraiment cool. C’est comme une machine à remonter le temps. Nous vous emmenons aussi loin que possible, notre tout premier album, “Rocka Rolla”, nous avons ramené cette chanson sur scène pour la première fois, donc il y a des surprises musicalement comme tout le reste.

“Je sais que nous entendons les gens dire:” Vous ne pouvez pas manquer ce spectacle. ” Eh bien, c’est vrai, vous ne pouvez pas manquer ce spectacle. Parce que vous ne fêtez un 50e anniversaire qu’une seule fois dans votre vie. Alors venez le voir. Ça va être magnifique. “

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Halford rejoint le groupe en 1973 et guitariste Glenn Tipton signé en 1974. Rob la gauche PRÊTRE au début des années 1990 pour former son propre groupe, puis est revenu à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Richie Faulkner.

Le 15 octobre, JUDAS PRIEST libérera “50 ans de musique heavy metal”, un coffret gigantesque en édition limitée qui comprendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Il s’agit de la sortie la plus complète de musique inédite que le groupe ait réalisée à partir de ses vastes archives. Restauré et mixé par Tom Allom à La Cucina W8 et maîtrisé par Alex Wharton à Studios d’Abbey Road, cette version spéciale sera disponible via Sony Musique.



