Rob Halford : « Il devrait y avoir un livre de citations de Lemmy, parce qu’il ne s’est jamais retenu »

Pour célébrer la vie et l’époque de MÖTÖRHEADle leader emblématique de Ian Fraser « Lemmy » Kilmister, décédé il y a exactement six ans — le 28 décembre 2015 — Revolver a récemment contacté des musiciens qui le connaissaient et/ou l’admiraient, y compris son vieil ami Rob Halford de JUDAS PRIEST. Parlant de sa relation avec Lemmy, Rob a déclaré : « Au niveau de l’amitié, j’ai toujours été un peu impressionné par Lemmy parce qu’il était – et est toujours – ce personnage plus grand que nature. Quand tu parles à quelqu’un de Lemmy, vous voyez cette image mentale dans votre tête – le gars avec les bottes de cow-boy et le jean et la ceinture pare-balles et la veste en cuir et la moustache. Ses caractéristiques physiques sont vraiment, vraiment prononcées, donc vous avez aussi tout cela dans sa personnalité. »

Halford a poursuivi en disant que les gens admiraient Lemmy autant pour son attitude que pour sa musique. « Il devrait y avoir un livre de Lemmy citations, parce qu’il ne s’est jamais retenu », Rob mentionné. « C’est ce que j’aimais chez lui. Il incarnait cette grande vertu du rock and roll, qui n’est pas seulement de la musique mais aussi de dire ce qu’il pense. Il a toujours eu une opinion sur n’importe quel sujet de la vie, et c’était toujours Lemmy-esque. [Laughs] Il avait une façon unique de voir le monde parce que c’était un homme très intelligent. Il était un rat de bibliothèque total et il aimait son histoire de guerre et ses souvenirs. Sa façon très astucieuse de parler et de penser le rendait remarquable. »

Le mois dernier, Halford dit au « Phénomènes de vitesse » émission de radio qu’il était l’un des nombreux Lemmydes amis et associés personnels proches de qui ont reçu des douilles remplies de ses cendres après sa mort en cadeau personnel. Il a dit : « Quand Lemmy décédé, j’ai eu cette belle opportunité de prendre la parole à son mémorial. Nous avons eu une excellente rencontre; nous tous, musiciens du monde entier, nous nous sommes rencontrés à Hollywood et nous avons parlé de Lemmy et sa belle vie et les choses qu’il nous a laissées. Et puis, pas trop loin, je reçois quelque chose par la poste du Lemmy gens; Lemmy, son manager et tout le monde travaillent toujours sans relâche pour garder son nom avec nous, comme il le sera toujours. Ils m’ont envoyé – c’est une balle [laughs], c’est une balle avec certains de Lemmyil y a des cendres à l’intérieur. »

Il a poursuivi: « C’est fou. C’est le genre de chose qui Lemmy j’aurais adoré faire. Quelle que soit la manière dont vous choisissez d’interpréter ce que je viens de dire, cela dépend entièrement de vous. Mais pour y penser, pour être amené dans ce petit cercle d’amis où vous possédez en fait un peu de Lemmy‘s cendres et vous le portez autour de votre cou sur un pendentif et il est proche de votre cœur dans le vrai sens du terme en termes de sa dépouille mortelle, c’est juste époustouflant de puissance. Utiliser un objet comme celui-là pour porter sa dépouille est tellement Lemmy — c’est provocateur, ça fait réfléchir, ça fait parler. Mais pour ce qui est d’avoir une belle partie de Lemmy physiquement avec moi en ce moment dans ma maison, c’est juste magique. »

Lemmy est décédé à l’âge de 70 ans peu de temps après avoir appris qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

Il avait fait face à plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années de sa vie, y compris des problèmes cardiaques, l’obligeant à réduire ses célèbres habitudes tabagiques.

MOTÖRHEAD a dû annuler un certain nombre de spectacles en 2015 en raison de LemmyLa mauvaise santé de , bien que le groupe ait réussi à terminer une dernière tournée européenne quelques semaines avant sa mort.

En juin 2020, il a été annoncé que Lemmy obtiendra le traitement biopic. Le prochain film, « Lemmy », sera dirigé par Greg Olliver, qui a précédemment réalisé le documentaire 2010 du même nom, « Lemmy ».

« Lemmy » suivrai Kilmisterla vie de grandir à Stoke-on-Trent, devenir un roadie pour Jimi Hendrix et membre du groupe de rock psychédélique séminal FAUCON avant de former MOTÖRHEAD.

Une urne sur mesure contenant LemmySes cendres sont exposées en permanence dans un columbarium du cimetière de Forest Lawn à Hollywood, en Californie.

Crédit photo: Travis Shinn

