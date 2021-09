Rob Halford : « Judas Priest fait désormais partie du tissu musical de la culture américaine »

Chanteur Rob Halford des légendes britanniques du heavy metal JUDAS PRIEST, qui célèbre son 50e anniversaire, a parlé à The Virginian-Pilot de la longévité du groupe. “Je pense que tout ce qui est de qualité se maintient”, a-t-il déclaré. « Dès ces premiers types de vibreurs de sol – jusqu’où puis-je penser en arrière ? – ‘Uni’, ‘Prendre le monde’, ‘Étoile du soir’, à partir de ce moment-là, où vous établissez cette connexion et cela commence à coller et c’est aussi votre motivation pour continuer à faire de la musique à un niveau très élevé. Nous n’avons jamais abordé nos albums car il s’agit d’une chanson servant de piste radio et le reste est rempli. … Les bonnes choses durent pour toujours.

Il ajouta: “PRÊTRE fait désormais partie du tissu musical de la culture américaine. Nous le sommes depuis longtemps. Plus vous êtes dans les parages, plus il y a de substance qui s’y rattache. Nous sommes cette machine à remonter le temps du heavy metal et pouvons vous ramener dans les années 1970 et littéralement parcourir les décennies ensemble à travers les performances que nous faisons maintenant. …Nous voulons offrir à nos fans la meilleure expérience possible.”

JUDAS PRIESTla première tournée de l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Le trek nord-américain débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se terminera le 5 novembre à Hamilton, en Ontario, au Canada.

JUDAS PRIEST a donné son premier concert en plus de deux ans le 15 août au Bloodstock en plein air festival, qui a eu lieu à Catton Park, Walton-on-Trent, Royaume-Uni. Le groupe a réservé un certain nombre de surprises dans son set, dont les premières performances de “Un coup à la gloire” et “Envahisseur”, ainsi que plusieurs morceaux qui n’avaient pas été joués depuis longtemps, comme “Rocka Rolla (joué pour la première fois depuis 1976), “Excitateur” (première fois depuis 2005), “La patrouille de l’enfer” (première fois depuis 2009), “Une touche de mal” (première fois depuis 2005), “Agresseur dissident” (première fois depuis 2009) et “Ciel rouge sang” (première fois depuis 2012).

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.

