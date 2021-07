Rob Halford : Judas Priest “se rapproche” de la pré-production d’un nouvel album

Lors d’une apparition sur le “Sanguinaire” podcast, hébergé par DIABLE CONDUCTEUR leader Dez Fafara, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Puissance de feu” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Nous donnons un coup de pied aux pneus. Nous avons déjà de bonnes choses dans la boîte, comme je l’ai dit, déjà. Mais vous savez, vous ne pouvez jamais vous arrêter, n’est-ce pas ? Vous pouvez continuer à frapper et à frapper. Et nous sommes nous nous approchons du point maintenant, je pense, où nous disons : ‘D’accord, nous avons assez de musique. Commençons à entrer dans la pré-production.'”

Selon Rob, lui et ses camarades “adorent être en studio plus que jamais. Parce que, comme vous le savez, les possibilités sont infinies”, a-t-il expliqué. “C’est excitant. Vous commencez avec un bloc d’argile métallique, et puis, à la fin, vous avez quelque chose qui vivra pour toujours. C’est beau. C’est le meilleur sentiment.”

En mars dernier, Halford a confirmé que PRÊTRE se réunira avec le “Puissance de feu” équipe de production composée du producteur britannique Andy Sneap, le collaborateur de longue date du groupe Tom Allom et ingénieur Mike Exeter (SABBAT NOIR).

« Ce fut une excellente expérience », Rob dit au “Dans les tranchées avec Ryan Roxie” podcast sur le “Puissance de feu” expérience d’enregistrement. “Nous ne savions même pas que ça allait marcher. À Mle métal classique de la vieille école. Andy est d’époque plus récente. Et Mike, bien sûr, vient d’arriver [from doing] les ’13’ album avec [BLACK] SABBAT; il avait beaucoup travaillé avec SABBAT. Il y a donc trois têtes qui travaillent ensemble. Et nous avons pensé : “Ce sera soit un naufrage, soit quelque chose de glorieux”, et cela s’est avéré être quelque chose de glorieux. Nous allons donc au moins recréer ces mêmes moments de production. Mais cela dit, tout tourne autour des chansons, et en ce moment, les chansons sont vraiment, vraiment fortes.”

En septembre dernier, le guitariste Richie Faulkner Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que le processus créatif de PRÊTRELe prochain LP de a été interrompu par l’épidémie de coronavirus, qui a perturbé les voyages dans le monde.

Halford réside à Phoenix, Faulkner à Nashville et Glenn Tipton appelle toujours son Royaume-Uni natal sa maison.

“Puissance de feu” est entré dans le classement Billboard 200 à la position n ° 5, ce qui en fait PRÊTREl’album le mieux classé de tous les temps. “Rédempteur des âmes” a fait ses débuts et a culminé au n ° 6, tandis que 2008 “Nostradamus” a atterri au n ° 11 et 2005 “Ange de la rétribution” est arrivé au n ° 13.

“Puissance de feu” déplacé 49 000 unités d’album équivalentes au cours de la première semaine de sortie. Sur cette somme, 48 000 étaient des ventes d’albums traditionnels, un peu moins que les 54 000 exemplaires vendus par “Ange de la rétribution” dans la première semaine de cet album. Le “Puissance de feu” La position dans les charts a été renforcée par les ventes générées par une offre de rachat de billets de concert/vente d’albums en association avec la tournée nord-américaine du groupe au printemps 2018.

De l’autre côté de l’étang, “Puissance de feu” a atterri à la position n ° 5 sur la liste des albums britanniques. Il a marqué le classement le plus élevé du groupe, et la première fois dans le Top 10, depuis “Acier britannique” atteint le n ° 4 en 1980. Ailleurs, “Puissance de feu” est également devenu PRÊTREest le tout premier n°1 en Suède.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).