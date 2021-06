Rob Halford : Pourquoi les chansons de Judas Priest ne contiennent pas de jurons

Dans une nouvelle interview avec Dr Dot, Rob Halford on lui a demandé pourquoi il n’avait jamais utilisé de « gros mots » dans aucune des chansons qu’il avait écrites pour JUDAS PRIEST ou ses efforts en solo. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’aime jurer, mais je l’utilise de manière amusante; je l’utilise de manière expressive – pour faire sortir vos émotions. Mais je ne pense pas vraiment qu’il ait une grande place dans notre monde – dans PRÊTRE. Je veux dire, je le vois et l’entends beaucoup dans certains types de musique, et, hé, c’est ton truc ; c’est ton choix.”

Il a poursuivi: “La musique et tout l’art ne devraient pas être censurés. Une fois que vous commencez à censurer l’art, il se multiplie et cela devient une chose très dangereuse à faire. Encore une fois, tout est une question de choix. Si vous n’aimez pas quelque chose, n’écoutez pas Si c’est quelque chose à la télévision qui vous met en colère, changez de chaîne. [there’s] quelque chose qui vous met en colère sur les réseaux sociaux, allez ailleurs. Mais pour moi, utiliser un langage explicite dans un PRÊTRE chanson, je ne pense pas avoir encore trouvé le moment.

“J’ai beaucoup d’amis dans le métal qui utilisent le pouvoir de ces mots”, Rob ajoutée. “Si c’est le mot qui met vraiment l’accent sur une partie de votre message, alors, par tous les moyens, vous devriez l’utiliser.”

Plus tôt ce mois-ci, JUDAS PRIEST a annoncé le report des dates de la partie nord-américaine de sa tournée du 50e anniversaire. Produit par Pays vivant, les “50 ans de heavy metal” le trek mettra en vedette SABATON comme ouvreurs. Il débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se poursuivra jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.

Septembre dernier, JUDAS PRIEST et Publications Rufus a annoncé la publication du tout premier JUDAS PRIEST livre documentant la longue histoire du groupe au cours des 50 dernières années. Titré “Judas Priest – 50 ans de heavy metal”, le livre a été réalisé par David Argent, Ross Halfin et Jayne Andrews.

Robl’autobiographie de, “Avouer”, arrivé en septembre dernier via Livres Hachette.



