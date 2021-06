Rob Halford, Sammy Hagar, Lzzy Hale et Sebastian Bach parmi les artistes ajoutés à la collecte de fonds virtuelle pour l’anniversaire de Ronnie James Dio

Levez-vous et criez pour l’anniversaire de Ronnie James Dio, le concert virtuel mondial du samedi 10 juillet produit par Studios en direct, a ajouté une multitude de talents à la programmation déjà étoilée qui réunira des couples musicaux inhabituels pour des performances uniques, des messages d’anniversaire spéciaux et des interviews d’artistes. L’événement, hébergé sur Rollinglivestudios.com à partir de 14h00, heure du Pacifique (PDT), bénéficiera à la Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, fondée à la mémoire de la regrettée icône du heavy metal qui était la voix de ELFE, ARC-EN-CIEL, SABBAT NOIR et DIO avant de perdre sa bataille contre le cancer gastrique en 2010.

L’événement mondial de collecte de fonds réunira des célébrités et des fans du monde entier pour honorer Dioimpact indéniable sur et en dehors de la scène. Parmi les artistes qui rejoignent la liste pour des conversations et/ou des performances figurent Rob Halford (JUDAS PRIEST); Sammy Hagar (VAN HALEN, POULET, MONTROSE) ; TENACIOUS D‘s Jack Black et Kyle Gass; Lzzy Hale (TEMPÊTE HALE); Sébastien Bach (ex-SKID ROW), John Bush (SAINT BLINDÉ) ; Mikkey Dee (SCORPIONS, MOTÖRHEAD) ; Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) ; Brian Tichy (SANGLE BLANC, OZZY OSBOURNE); Tonychanteur gagnant Salle Léna (“Hedwige et le pouce en colère”); Richie Kotzen (POISON, LES CHIENS DE LA CAVE, M. BIG) ; Derek St Holmes (FUDGE À LA VANILLE, GROUPE MICHAEL SCHENKER); Scott Travis (JUDAS PRIEST); Ricky Warwick (BLACK STAR RIDERS) et groupe de rock mexicain L’AVERTISSEMENT.

Ils rejoignent les participants annoncés précédemment, y compris Tony Iommi (SABBAT NOIR, CIEL ET ENFER); Appice Carmin (FUDGE À LA VANILLE, BECK; BOGERT & APPICE); Vinny Appice (DIO, SABBAT NOIR) ; Michel-Ange Batio (NITRO, HOLLANDE, CRIS) ; Joey Belladonna (ANTHRAX); Chuck Billy (TESTAMENT); Gilby Clarke (GUNS N’ ROSES, SLASH’S SNAKEPIT) ; Aynsley Dunbar (VOYAGE, FRANK ZAPPA) ; Franck Ferrer (GUNS N’ ROSES) ; Lita Ford; Glenn Hugues (VIOLET PROFOND, COMMUNION NOIRE COUNTRY); Terry Ilous (GRAND BLANC, XYZ); Groupe de métal de LA LILIAQUE; Sean McNabb (ÉMEUTE TRANQUILLE, DOKKEN) ; Jeff Pilson (ÉTRANGER, DIO); Rudy Sarzo (ÉMEUTE CALME, OZZY OSBOURNE); Paul Shortino (ROUGH CUTT, “Raiding The Rock Vault”); Glen Sobel (ALICE COOPER, VAMPIRES D’HOLLYWOOD) ; Cuillère à soupe de Lajon (SEVENDUST); Bois de Brent (SEBASTIAN BACH, CTÉ SAUVAGE); DIO producteur de disques Wyn Davis; et Ronniela veuve et gérante de longue date Wendy Dio. Personnalités de la radio et de la télévision Eddie Trunk et Matt Pinfield sera également sur place pour mener des entrevues avec des artistes.

le DIO bande – Oni Logan et Tim “Éventreur” Owens, voix; Simon Wright, tambours; Scott Warren, claviers ; Rowan Robertson, guitare; et Bjorn Englen, basse – prévoit des performances spéciales de classique Ronnie James Dio Chansons. Lzzy Hale se produira soutenu par un groupe stellaire qui comprend le batteur Kenny Aronoff (John Mellencamp, Jon Bon Jovi), claviériste Steve Ferlazzo, bassiste James Lo Menzo (WHITE LION, SLASH’S SNAKEPIT) et guitariste étoile de jasmin. Jeff Pilson (ÉTRANGER, DIO) et Brian Tichy rejoindra ces joueurs pour sauvegarder ANTHRAX chanteur Joey Belladonna et star de Broadway Salle Léna sur divers nombres. Batteurs/frères de renom Carmin et Vinny Appice effectuera un solo de double batterie. D’autres paires de concerts seront annoncées bientôt.

Les billets sont en vente dès maintenant sur rolllivestudios.com/dio. En plus des billets d’admission générale de 20 $ pour voir le spectacle, Studios en direct propose des packages de marchandises spéciales et des expériences VIP virtuelles pour que les fans participent à cet événement mondial unique. La “Dio Ultimate Bundle Auction” comprend de rares Dio-objets thématiques triés sur le volet dans le coffre-fort par Wendy Dio, y compris des tee-shirts vintage des tournées des années 1980, une authentique photo dédicacée de Ronnie James Dio, de rares disques d’images découpés à l’emporte-pièce et des coffrets en vinyle, et un assortiment de laissez-passer vintage pour les coulisses. Il y a aussi une vente aux enchères pour une pièce unique Dio-veste en cuir à thème qui sera faite sur mesure pour l’enchérisseur gagnant par un artiste célèbre Carin Hazmat. Le design final devrait être dévoilé juste avant l’événement. Un autre forfait à valeur ajoutée est un “sac à main” de millésime spécialement sélectionné DIO et Fonds Dio Cancer marchandises de l’événement, ainsi qu’un nombre limité d’exemplaires de “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, écrit par Ronnie James Dio (avec Wendy Dio et Mick Mur) et signé par Wendy Dio, qui sont mis à la disposition du public avant sa publication le 27 juillet. Des tee-shirts, des casquettes de baseball, des stratifiés et des lithographies spécialement conçus pour l’événement peuvent également être achetés avec un billet d’événement. Des forfaits de billets qui incluent l’accès à une rencontre virtuelle avant le spectacle et à une soirée VIP virtuelle après le spectacle sont également disponibles.

le Levez-vous et criez pour l’anniversaire de Ronnie James Dio concert de collecte de fonds virtuel comprendra également des images d’archives exclusives de Diola vie et la longue carrière de et des images inédites de Fonds Dio Cancer événements organisés à Los Angeles depuis 2011 lorsque l’organisation a commencé. À travers des performances musicales et des contes, un large éventail d’invités célébrera la vie d’un homme qui a profondément influencé leur vie par son art et sa présence plus grande que nature.

Tout au long de sa carrière, Ronnie James Dio était un partisan passionné et un contributeur au travail caritatif et à de nombreuses œuvres caritatives pour les animaux. C’était un artiste qui était non seulement très respecté pour son talent, mais aussi admiré et aimé par ses pairs et ses fans du monde entier, dont certains comprenaient des célébrités de renom, des musiciens et des personnalités de tous les horizons.

le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, dédié à la prévention du cancer, à la recherche et à l’éducation, a recueilli plus de 2 millions de dollars au cours de son histoire. Le dernier événement en personne de l’organisation était son gala du 10e anniversaire qui s’est tenu à l’Avalon à Hollywood en février 2020. Son Roule pour Ronnie balade en moto et concert et Bol pour Ronnie Le tournoi de bowling des célébrités a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

“Levez-vous et criez pour l’anniversaire de Ronnie James Dio” est le dernier d’une série d’événements stellaires produits par Studios en direct. En janvier, le studio a travaillé aux côtés Mike Garson rassembler une liste extraordinaire de chanteurs avec qui jouer David Bowieles anciens du groupe pour “Une célébration Bowie : juste pour un jour” événement de concert en streaming. Le mois suivant, YUNGBLUDla performance époustouflante de “Vie sur Mars?” de l’événement joué après que des millions de téléspectateurs ont regardé Nasa‘s Persévérance le rover a réussi à atterrir sur Mars.

À propos de Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer: Le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer est un fonds de bienfaisance à but non lucratif 501(c)(3) formé en l’honneur du légendaire Ronnie James Dio, qui a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010. Le cancer est une maladie mortelle qui prive les familles d’êtres chers. Fonds Dio Cancer se consacre à soutenir la recherche sur la prévention du cancer, à sensibiliser et à éduquer le public en mettant l’accent sur le fait que la détection précoce et la prévention sauvent des vies.

Les fonds amassés ont été consacrés aux travaux de recherche sur le cancer de la Fondation TJ Martell pour la recherche sur le cancer, le sida et la leucémie, l’unité de recherche sur le cancer gastrique du MD Anderson Cancer Center à Houston, où Ronnie a été traité pour un cancer gastrique au cours des six derniers mois de sa vie, et d’autres projets de recherche sur le cancer. Depuis 2016, le Fonds Dio Cancer a également engagé des fonds pour soutenir la recherche de Dr David Wong et son équipe de l’UCLA School of Dentistry dans le développement d’un test de salive simple et non invasif pour la détection précoce du cancer, qui est conforme à la Fondsmission de prévention, de recherche et d’éducation contre le cancer.